Tale e Quale Show | Francesco Monte svela i retroscena del provino al Gf Vip

GF Vip : Francesco Monte parla del provino a Tale e Quale Show : Tale e Quale Show, Francesco Monte: il ricordo del provino al GF Vip Prima che il cast del GF Vip venisse rivelato, si è abbondantemente parlato del provino fatto da Francesco Monte per Tale e Quale Show. Non si conoscono bene i dettagli dell’esito del provino fatto dall’ex tronista di Uomini e Donne. Alcune voci davano per scontato che non avesse semplicemente superato le fasi iniziali dei casting, mentre altre dicevano che era ...

Carlo Conti travolge Marco Bocci : ‘Tale e Quale Show’ batte la fiction ‘Solo 2’ : Il programma di Rai Uno si conferma il più visto del venerdì sera, per nulla scalfito dall'esordio della seconda stagione...

Ascolti tv venerdì 5 ottobre : Tale e quale show batte Solo 2 : Ascolti tv 5 ottobre: il varietà Tale e quale show batte la serie televisiva Solo Si trattava di un testa a testa impegnativo, quello tra Tale e quale show e Solo. Ma ieri, venerdì 5 ottobre, il varietà di Rai 1 ha avuto la meglio, confermandosi il programma più visto della serata con 4.350.000 spettatori pari […] L'articolo Ascolti tv venerdì 5 ottobre: Tale e quale show batte Solo 2 proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Venerdì 5 ottobre 2018. Tale e Quale Show 20.8% - male Solo (11.3%). Pomeriggio Cinque (18.8%-18.2%-14.9%) stacca Vita in Diretta (14.3%) : Carlo Conti e Guendalina Tavassi (che imita Cher) Nella serata di ieri, su Rai1 Tale e Quale Show ha conquistato 4.350.000 spettatori pari al 20.8% di share. Su Canale 5 la seconda stagione di Solo ha raccolto davanti al video 2.507.000 spettatori pari all’11.3% di share. Su Rai2 Criminal Minds ha interessato 875.000 spettatori pari al 4% di share. Su Italia 1 Viaggio nell’Isola Misteriosa ha intrattenuto 1.481.000 spettatori (6.3%). ...

Carlo Conti batte il ritorno di Marco Bocci con Tale e Quale Show : Tale e Quale Show: Carlo Conti doppia Marco Bocci. Gli ascolti tv Per la quarta settimana consecutiva, Carlo Conti trionfa nella gara degli ascolti con Tale e Quale Show. La puntata del varietà di Rai1, andata in onda venerdì 5 ottobre in prima serata, ha fatto registrare 20,8% pari a 4.350.000 telespettatori, risultando il programma più visto e più commentato sui social. Rispetto alle edizioni precedenti, la quarta puntata del 2018 risulta ...

Tale e Quale Show| Problema alle corde vocali per Guendalina Tavassi - Goggi : “Devi studiare” : Ultimo posto in classifica per la concorrente che non ha brillato nella sua interpretazione di Cher: per lei il consiglio...

Tale e Quale Show | Roberta Bonanno vince la quarta puntata - giudici entusiasti : “Pazzesca” : La cantante sale in vetta alla classifica provvisoria del programma di Rai Uno grazie all’imitazione riuscitissima di Katy...

«Tale e Quale Show 2018» : vince la Roberta Bonanno-Katy Perry (con l’ombra di Lodo Guenzi) : Gianni Morandi - Massimo Di CataldoLo Stato Sociale - Andrea AgrestiRenato Zero - Vladimir LuxuriaKaty Perry - Roberta BonannoIva Zanicchi - Alessandra DrusianMick Jagger - Giovanni VerniaSandra Mondaini - Antonella EliaJustin Timberake - Antonio MezzancellaRocky Roberts - Raimondo TodaroNatalia Imbruglia - Matilde BrandiScialpi - Mario ErmitoCher - Guendalina TavassiLa canzone è difficile, una nota sbagliata e la melodia crolla. Eppure Roberta ...

Replica Tale e Quale Show : dove e quando rivedere tutte le puntate : dove rivedere le repliche delle puntate di Tale e Quale Show 2018 Anche per il 2018 Tale e Quale Show si conferma un grande successo per Rai Uno e per Carlo Conti, che è ideatore e conduttore del programma. Ogni venerdì sera il format con giurati Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello viene seguito […] L'articolo Replica Tale e Quale Show: dove e quando rivedere tutte le puntate proviene da Gossip e Tv.

Loretta Goggi bacchetta Guendalina Tavassi a Tale e Quale : “Devi studiare” : Tale e Quale Show, Guendalina Tavassi imita Cher: Loretta Goggi la invita a studiare Tale e Quale Show è un banco di prova importante per Guendalina Tavassi, ex concorrente del Grande Fratello e Isola dei Famosi. E Loretta Goggi, giurata del programma di Carlo Conti, lo sa bene, tanto da invitare la web influencer ad applicarsi […] L'articolo Loretta Goggi bacchetta Guendalina Tavassi a Tale e Quale: “Devi studiare” proviene da ...