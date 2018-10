: Sulla manovra economica è in ballo il futuro del Paese. Da cittadino e da patriota lancio un appello al governo: c’… - Antonio_Tajani : Sulla manovra economica è in ballo il futuro del Paese. Da cittadino e da patriota lancio un appello al governo: c’… - Antonio_Tajani : E' una manovra contro il popolo, che impoverisce il Nord senza aiutare il Sud. Frena la crescita e aggrava il debit… - Antonio_Tajani : Rilancio il mio appello al governo affinché cambi i contenuti della manovra finanziaria prima che sia troppo tardi.… -

"E' unada". Così sul Def, presidente Parlamento Ue e vicepresidente di Forza Italia. "Unache non ha contenuti a favore della crescita, che non aiuta le imprese, non c'è flat tax, non c'è una strategia per le infrastrutture. C'è soltanto il reddito di cittadinanza e non si sa neanche per quanta gente e quanto si darà". "Mi auguro che laabbandoni questo matrimonio contro natura e faccia cadere questo governo, perché sta facendo danni al Paese. E presto i cittadini se ne accorgeranno".(Di sabato 6 ottobre 2018)