Tajani | inaccettabile reddito cittadinanza a rom e stranieri

Tajani attacca il governo : "È inaccettabile che il reddito cittadinanza vada a rom e stranieri" : "La Commissione europea ha scritto quello che dicono tutti i mercati e quello che dicono gli investitori: è una manovra che non ha contenuti a favore della crescita, che non aiuta le imprese, non c'è flat tax, c'è soltanto il reddito di cittadinanza e non si sa neanche per quanta gente e quanto si darà". Alla convention #IdeeItalia organizzata dal gruppo azzurro di Montecitorio, il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, boccia ...