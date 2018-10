Tajani attacca il governo | È inaccettabile che il reddito cittadinanza vada a rom e

ilgiornale

(Di sabato 6 ottobre 2018) "La Commissione europea ha scritto quello che dicono tutti i mercati e quello che dicono gli investitori: è una manovra che non ha contenuti a favore della crescita, che non aiuta le imprese, non c'è flat tax, c'è soltanto ildie non si sa neanche per quanta gente e quanto si darà". Alla convention #IdeeItalia organizzata dal gruppo azzurro di Montecitorio, il presidente del Parlamento europeo, Antonio, boccia l'aggiornamento al Def delgialloverde spiegando che la manovra economica non servuirà ad aiutare l'Italia. "Non ci sono investimenti per Tav, Tap, non c'è il terzo valico valico nè la Gronda, non c'è una strategia per le infrastrutture - spiega - una manovra che non aiuta le imprese e a ridurre la disoccupazione e non guarda al Sud. Una manovra da bocciare".Perlo scontro tra ilConte e l'Unione europea è "un falso problema". ...