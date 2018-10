Suzuki Katana | nuova vita per una delle moto icona degli Anni 80

Suzuki Katana - un mito che ritorna. Tecnologia moderna con un look retrò : ROMA - Suzuki Katana ritorna nel mondo moto conservando il fascino del modello iconico che debuttò nel 1981, offrendo però nuove soluzioni stilistiche e tecniche, per conquistare i...

Nuova Suzuki Katana - veloce e tagliente come una spada [FOTO] : Suzuki presenta al Salone di Colonia 2018 la Nuova Katana, erede dell’omonimo modello che ha segnato la storia della moto dagli anni Ottanta in poi La Suzuki Katana del 1981 è una tra le moto più iconiche della storia ed è sempre rimasta nel cuore di Suzuki. Oggi quel leggendario spirito libero e anticonformista torna a vivere nella Nuova Katana, che debutta in anteprima mondiale a INTERMOT 2018. tratti scultorei della prima ...