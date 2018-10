Suzuka | Ferrari sull' orlo di una crisi di nervi; Vettel | ' Sembriamo degli idioti'

F1 - GP Giappone 2018 : Ferrari - un sabato di ordinaria follia. Il Cavallino Rampante nel caos a Suzuka : No, decisamente così non va. Il sabato delle qualifiche del GP del Giappone, diciassettesimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno, ha riservato ben poche soddisfazioni alla Ferrari. Si sapeva che sarebbe stato molto difficile contrastare lo strapotere Mercedes che, infatti, si è confermato con una prima fila tutta argentata: Lewis Hamilton in pole (n.80 in carriera) davanti al compagno di team Valtteri Bottas. Tuttavia il Cavallino Rampante si ...

F1 - Sky Tech - Ferrari-Mercedes : assetti a confronto a Suzuka [VIDEO] : Allo Sky Sport Tech Matteo Bobbi spiega le differenze tra i due top team, con la Rossa molto più impuntata verso l'anteriore, mentre la Mercedes ha il posteriore più basso, tanto da causare appunto ...

F1 – Terminate le Fp3 a Suzuka : Hamilton non lascia scampo - le due Ferrari inseguono : Lewis Hamilton è il pilota più veloce delle terze prove libere del Gp di Giappone, seguono a ruota Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen All’alba italiana sono andate in scena anche le terze prove libere del diciassettesimo appuntamento del campionato mondiale di Formula Uno. Dopo il dominio delle Mercedes nelle Fp1 e nelle Fp2, le Fp3 in Giappone hanno incoronato ancora una volta Lewis Hamilton con il tempo di 1:29.599, il pilota ...

F1 – Mercedes super a Suzuka - ma Vettel non si arrende : le parole del ferrarista dopo le Fp2 in Giappone : Le parole di Sebastian Vettel dopo la prima giornata di prove libere del Gp del Giappone: il tedesco della Ferrari sereno dopo il suo terzo posto a Suzuka E’ terminata la prima giornata di prove libere del Gp del Giappone: sulla pista di Suzuka è stato un incredibile Lewis Hamilton a chiudere in testa alla classifica dei tempi, seguito nelle Fp2 dal suo compagno di squadra Valtteri Bottas e da e da Sebastian ...

F1 – Terminate le FP2 a Suzuka : Mercedes troppo forte in Giappone - Ferrari relegata a distanza siderale [FOTO] : Hamilton e Bottas fanno il bello e il cattivo tempo anche nella seconda sessione di prove libere a Suzuka, Vettel chiude a otto decimi dal rivale britannico Un venerdì di prove libere a senso unico quello di Suzuka, dove le Mercedes dominano in lungo e in largo sia nella prima che nella seconda sessione di libere. photo4/Lapresse Una superiorità schiacciante quella delle Frecce d’Argento, che rifilano distacchi siderali alle ...

F1 – Terminate le FP1 a Suzuka : Mercedes già in fuga - le due Ferrari in netta difficoltà [FOTO] : Le due Mercedes di Hamilton e Bottas dominano la prima sessione di prove libere del Gp di Suzuka, terza posizione per Ricciardo seguito dalle due Ferrari La Mercedes mette subito le cose in chiaro a Suzuka, dominando la prima sessione di prove libere del Gp del Giappone. Lewis Hamilton chiude davanti a tutti con il tempo di 1:28.691, rifilando ben quattro decimi al compagno di squadra Valtteri Bottas. Una dimostrazione di forza senza ...

F1 - GP Giappone 2018 : il feudo di Suzuka per la Mercedes - Ferrari per sfatare il tabù e continuare a crederci : Andato in archivio il GP di Russia, a Sochi, il Circus della Formula Uno torna nuovamente in scena a Suzuka (Giappone) per il 17esimo round del Mondiale 2018. Sul celebre tracciato nipponico Lewis Hamilton arriva più in forma che mai, reduce da tre vittorie consecutive (5 nelle ultime 6 gare) che ne hanno consolidato la leadership. Il britannico infatti può contare su 50 punti di vantaggio sul Ferrarista Sebastian Vettel e a 5 corse dalla ...