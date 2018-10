Suzuka è di Hamilton | disastro Vettel

Disastro Ferrari a Suzuka mentre Hamilton vola in pole. Gomme sbagliate - Vettel soltanto nono : Disastro Ferrari nelle qualifiche del Gp del Giappone. Un grossolano errore di strategia all'inizio della fase decisiva, con Vettel e Raikkonen mandati in pista con Gomme intermedie in condizioni ...

Notte fonda per Vettel - pole position di Hamilton a Suzuka : ma l’errore della Ferrari è clamoroso : Il pilota della Mercedes si prende la pole position a Suzuka davanti al compagno di squadra Bottas, terzo posto per Max Verstappen mentre Vettel chiude nono La Mercedes domina le qualifiche del Gp del Giappone, Lewis Hamilton si prende una fantastica pole position davanti al compagno di squadra Bottas, fermando il crono sull’1:27.760. Se il team campione del mondo non sbaglia un colpo, lo stesso non si può dire per la Ferrari che, ...

F1 – Terminate le Fp3 a Suzuka : Hamilton non lascia scampo - le due Ferrari inseguono : Lewis Hamilton è il pilota più veloce delle terze prove libere del Gp di Giappone, seguono a ruota Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen All’alba italiana sono andate in scena anche le terze prove libere del diciassettesimo appuntamento del campionato mondiale di Formula Uno. Dopo il dominio delle Mercedes nelle Fp1 e nelle Fp2, le Fp3 in Giappone hanno incoronato ancora una volta Lewis Hamilton con il tempo di 1:29.599, il pilota ...

Lewis Hamilton - GP Giappone : “Che piacere guidare a Suzuka - continuiamo così. Ringrazio la squadra per la macchina” : Lewis Hamilton sta attraversando un momento di forma davvero favoloso, il Campione del Mondo può contare su 50 punti di vantaggio nei confronti di Sebastian Vettel e sembra essere proiettato verso la conquista del suo quinto titolo iridato, eguagliando lo storico record di Fangio. Il pilota della Mercedes oggi ha dominato nelle prime due sessioni di prove libere del GP del Giappone, infliggendo distacchi pesanti a tutti gli avversari e mettendo ...

Formula 1 - GP Giappone : a Suzuka le libere sono di Hamilton. Vettel terzo nelle FP2 : Di seguito tempi e cronaca LIVE 08:37 5 ott # Driver Time 1 HAMILTON 1:28.217 2 BOTTAS 1:28.678 3 Vettel 1:29.050 4 VERSTAPPEN 1:29.257 5 RAIKKONEN 1:29.498 6 RICCIARDO 1:29.513 7 OCON 1:30.035 8 ...