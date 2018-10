Supercoppa italiana Volley – Leon non ruggisce | Trento batte a sorpresa Perugia!

Volley - Supercoppa italiana 2018 : Trento firma l’impresa - Perugia asfaltata 3-0! Kovacevic e Russell stendono il fenomeno Leon : Trento ha confezionato un’impresa fenomenale e ha sconfitto Perugia con uno schiacciante 3-0 (25-22; 25-21; 26-24) nella prima semifinale della Supercoppa Italiana 2018 di Volley maschile. I dolomitici hanno sovvertito il pronostico della vigilia e hanno letteralmente surclassato i Campioni d’Italia che si sono fatti sorprendere tra le mura amiche in appena 90 minuti di gioco: uno show strepitoso della Itas dall’inizio alla ...

LIVE Civitanova-Modena volley - Supercoppa italiana 2018 in DIRETTA : seconda semifinale - Zaytsev sfida Simon e Leal : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Modena, semifinale della Supercoppa Italiana 2018 di volley maschile. Al PalaBarton di Perugia si gioca una grande classica della pallavolo nostrana, le due squadre si fronteggiano per un posto nell’atto conclusivo della prima competizione stagionale da disputare domani contro la vincente di Perugia-Trento. La Lube parte con i favori del pronostico trascinata dai suoi ...

LIVE Perugia-Trento volley - Supercoppa italiana 2018 in DIRETTA : prima semifinale - debutta Leon ma sono avanti i trentini 1-0 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Perugia-Trento, prima semifinale della Supercoppa Italiana 2018 di volley maschile. Alla PalaBerton di Perugia si apre la stagione per club, le due squadre si daranno battaglia per accedere all’atto conclusivo da giocare domani contro la vincente di Civitanova-Modena. Si preannuncia una partita stupenda, i Block Devils partiranno con tutti i favori del pronostico ma i dolomitici cercheranno di ...

Supercoppa italiana volley 2018 - semifinali Perugia-Trento e Civitanova-Modena : a che ora iniziano e su che canale vederle in tv e streaming? : Sabato 6 ottobre si disputeranno le semifinali della Supercoppa Italiana 2018 di volley maschile. Al PalaBerton di Perugia si assegna il primo trofeo della stagione, si torna subito in campo dopo i Mondiali e si preannuncia grande spettacoli: tutti i campioni in campo vorranno conquistare il titolo, il divertimento è annunciato. Si parte con Perugia-Trento: i Block Devils sono i super favoriti della vigilia, la corazzata guidata da Leon ...

Volley - Supercoppa italiana 2018 : Perugia favorita con Leon - Modena con Zaytsev e la rafforzata Civitanova ci provano : Nel weekend inizierà la stagione per club di Volley maschile, si torna subito in campo dopo i Mondiali conclusi domenica scorsa con la vittoria della Polonia a Torino. Ad aprire l’annata sarà la Supercoppa Italiana 2018 al Pala Berton di Perugia, le migliori quattro squadre italiane si daranno battaglia per alzare al cielo il primo trofeo attualmente detenuto proprio dai padroni di casa che anche in questa circostanza partiranno con i ...

Volley - Supercoppa italiana 2018 : programma - orari e tv. Il calendario delle semifinali Perugia-Trento e Civitanova-Modena : Nel weekend del 6-7 ottobre si disputerà la Supercoppa Italiana 2018 di Volley maschile. A ospitare l’evento sarà il PalaBarton di Perugia dove verrà assegnato il primo trofeo della nuova stagione riservata ai club. Sabato si giocheranno le due semifinali Perugia-Trento e Civitanova-Modena. I Block Devils saranno favoriti contro i dolomitici trascinati dal fenomeno Leon, i Canarini puntano sul rientro di Ivan Zaytsev da opposto per sfidare la ...

Hockey ghiaccio - Supercoppa italiana 2018 : i Rittner Buam vincono al supplementare 5-4 - Milano sconfitta ancora : Si è giocata stasera all’Agorà di Milano la Supercoppa italiana di Hockey ghiaccio, rematch della passata stagione tra i vincitori della Serie A (i Rittner Buam) e quelli della Coppa Italia (Milano), che ha visto prevalere ancora una volta gli ospiti al supplementare con il risultato finale di 5-4. La partita si sblocca a metà primo periodo con il gol del canadese Francis Verreault-Paul su assist di Tommaso Terzago (minuto 09:41) per il ...

Volley - Supercoppa italiana 2018 : le quattro squadre ai raggi X. Perugia favorita con Leon - Modena debutta con Zaytsev - novità Civitanova e Trento : Nel weekend si disputerà la Supercoppa Italiana 2018 di Volley maschile, primo trofeo della stagione. Si torna subito in campo dopo i Mondiali, le migliori quattro squadre del nostro campionato si daranno battaglia al PalaBerton di Perugia. Conosciamo meglio le squadre partecipanti ai raggi X. CLICCA QUI PER CALENDARIO, PROGRAMMA, ORARI E TV Perugia: I Campioni d’Italia si presentano più forti che mai dopo aver vinto il ...

Volley - nel weekend la Supercoppa Italiana. Un calendario assurdo che mette a repentaglio la salute dei giocatori dopo i Mondiali : L’eterno problema della pallavolo non sembra trovare mai soluzione, si parla sempre dei calendari compressi, delle troppe partite giocate in stagione, degli impegni continui ma poi la situazione non viene mai risolta e si prosegue sulla stessa strada, anzi paradossalmente sembra che gli incontri aumentino sempre di più. La salute dei giocatori viene messa a repentaglio costantemente, i giorni di riposo sono sempre meno per gli atleti ...

Volley - Supercoppa italiana 2018 : il calendario e le date. Programma - orari e tv : Perugia-Trento e Modena-Civitanova : Nel weekend del 6-7 ottobre si disputerà la Supercoppa Italiana 2018 di Volley maschile. A ospitare l’evento sarà il PalaBarton di Perugia dove verrà assegnato il primo trofeo della nuova stagione riservata ai club. Non c’è nemmeno il tempo di rifiatare dopo la conclusione dei Mondiali vinti dalla Polonia, i giocatori torneranno subito in campo con le casacche delle rispettive società. A partecipare all’evento saranno le ...

VIDEO Basket - highlights Olimpia Milano-Torino : i meneghini vincono la Supercoppa Italiana : L’Olimpia Milano ha vinto la Supercoppa Italiana 2018 di Basket maschile sconfiggendo la FIAT Torino per 82-71 nella Finale giocata al PalaLeonessa di Brescia. I Campioni d’Italia hanno conquistato il titolo per la terza volta consecutiva riuscendo ad avere la meglio sui piemontesi che però hanno dato sempre grande battaglia in una partita estremamente avvincente e appassionante. Di seguito il VIDEO con gli highlights di Olimpia ...

Basket - Supercoppa italiana 2018 – Pianigiani carica l’Olimpia Milano : “vittoria importante - ma da adesso si fa sul serio” : Dopo il successo nella Supercoppa Italiana 2018, coach Simone Pianigiani ha elogiato l’Olimpia Milano, spiegando però che da adesso, la formazione Campione d’Italia dovrà affrontare al meglio il duro inizio di stagione Grande festa in casa Olimpia Milano per la vittoria della Supercoppa Italiana 2018. Gudaitis e compagni hanno sconfitto in finale Torino, imponendosi per 71-82. Molto contento coach Pianigiani, che nel post gara ...

Basket - Supercoppa italiana 2018 : terzo titolo per l’Olimpia Milano. Sconfitta una Torino mai doma : L’Olimpia Milano vince la Supercoppa Italiana 2018. terzo titolo consecutivo per la squadra milanese, che supera in finale la Fiat Torino per 82-71. Un match che ha visto la squadra di Pianigiani trovare l’allungo decisivo tra il secondo e il terzo quarto, con Torino che comunque non ha mai mollato, avvicinandosi anche nel finale. Doppia doppia di Arturas Gudaitis in casa Milano, con il centro lituano che mette a referto 17 punti e ...