Su PornHub spunta un video gameplay del nuovo MMO di Amazon

(Di sabato 6 ottobre 2018) Se vi stavate chiedendo a che punto ècon i lavori per il suo primo MMO, ebbene dovete sapere che in rete è stato caricato addirittura un, ma non su YouTube.Come riporta Eurogamer infatti verso la fine di settembre sono state caricate suben due ore e 15 minuti di filmato di gioco di New World, questo il titolo dell'MMO realizzato dagli studi di.Il filmato naturalmente è stato rimosso dal sito, ma non prima di aver registrato 3800 visualizzazioni. In base a quanto è stato possibile vedere, New World sarà un MMO survival in terza persona, nel quale raccoglieremo risorse e potremo anche combattere. l'idea è quella di costruire un vero e proprio "Mondo" unendo le proprie forze con altri giocatori e realizzando così società di artigiani, bande di mercenari, cacciatori di tesori o costruttori.Read more…