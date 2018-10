eurogamer

: Su PornHub è stato pubblicato un video gameplay del nuovo MMO di Amazon #NewWorld - Eurogamer_it : Su PornHub è stato pubblicato un video gameplay del nuovo MMO di Amazon #NewWorld - Loredv89 : RT @SputoDiDouglas: avviso per i poveri ritardati: il processo, con annesse sentenze, per i fatti che racconterà Report c'è già stato. Torn… - IlaryNani : RT @SputoDiDouglas: avviso per i poveri ritardati: il processo, con annesse sentenze, per i fatti che racconterà Report c'è già stato. Torn… -

(Di sabato 6 ottobre 2018) Se vi stavate chiedendo a che punto ècon i lavori per il suo primo MMO, ebbene dovete sapere che in rete ècaricato addirittura un, ma non su YouTube.Come riporta Eurogamer infatti verso la fine di settembre sono state caricate suben due ore e 15 minuti di filmato di gioco di New World, questo il titolo dell'MMO realizzato dagli studi di.Il filmato naturalmente èrimosso dal sito, ma non prima di aver registrato 3800 visualizzazioni. In base a quanto èpossibile vedere, New World sarà un MMO survival in terza persona, nel quale raccoglieremo risorse e potremo anche combattere. l'idea è quella di costruire un vero e proprio "Mondo" unendo le proprie forze con altri giocatori e realizzando così società di artigiani, bande di mercenari, cacciatori di tesori o costruttori.Read more…