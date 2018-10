Steven Yeun in The Walking Dead 9 per l’addio a Rick Grimes? L’attore che ha interpretato

optimaitalia

: #TWD #StevenYeun in The Walking Dead 9 per l'addio a Rick Grimes? Glenn non tornerà più - OptiMagazine : #TWD #StevenYeun in The Walking Dead 9 per l'addio a Rick Grimes? Glenn non tornerà più -

(Di sabato 6 ottobre 2018) Il conto alla rovescia e domani il pubblico italiano avrà modo di vedere la première di The9. La serie riparte da domani negli Usa e da lunedì in Italia, su Fox, e per tutti coloro che ci tengono a fare la levataccia, almeno per il primo episodio, l'appuntamento è alle 3 di notte. Ormai è già certa l'uscita di scena diovvero Andrew Lincoln e sembra che proprio questo momento potrebbe riportare nella serie alcuni volti noti, personaggi molto vicini allo sceriffo.Chi ci ha messo una pietra sopra a Thesembra essereche per sette anni haGlenn Rhee. A rivelarlo è lo stesso attore che a IndieWire ha rivelato: "A volte la gente mi parla, 'Amico, non sarebbe bello se facessi un film di origine Glenn?' E io sono tipo, 'No, sarebbe orribile.' È stato tanto tempo fa. Ero un'altra persona, non penso di poter tornare ad essere ...