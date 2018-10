Stati Uniti - crediti al consumo in crescita oltre stime : Altra conferma della forte crescita dei consumi in USA e, conseguentemente, dell'economia americana. Il dato sui crediti al consumo riferito al mese di agosto è risultato in forte crescita ed ha superato le stime. Secondo i dati forniti dalla Fed, il credito al consumo è salito ...

Spionaggio - la battaglia tra Stati Uniti e Cina sui segreti industriali : Microchip spia, reti telefoniche compromesse, malware di Stato: da tempo la Casa Bianca cerca di sollevare l'attenzione sullo Spionaggio industriale e la sistematica raccolta di dati che alcuni Paesi -...

Stati Uniti - a settembre disoccupazione ai minimi dal 1969 : L'economia statunitense crea meno posti di lavoro del previsto nel mese di settembre, nonostante il tasso di disoccupazione sia diminuito rispetto al mese precedente

Maltempo e allerta via sms : negli Stati Uniti polemiche per il “Presidential Alert” : Il Maltempo che ha investito in particolare in queste ore la Calabria ha rilanciato la necessità di avvertire tempestivamente la popolazione sulle calamità naturali, in via precauzionale. negli Stati Uniti è stato sperimentato di recente un nuovo sistema di sms: mercoledì scorso, alle 14:18 ora di New York, tutti gli americani dotati di telefonino (225 milioni di persone) hanno ricevuto un messaggio intitolato “Presidential Alert“, ...

Google Assistant permette di prenotare il taxi negli Stati Uniti : Google annuncia il lancio di una nuova funzionalità per prenotare facilmente una "corsa" in taxi (o soluzioni alternative) sfruttando Google Assistant L'articolo Google Assistant permette di prenotare il taxi negli Stati Uniti proviene da TuttoAndroid.

Stati Uniti - crescono oltre attese gli ordini all'industria : Tornano a crescere, oltre attese del mercato, gli ordinativi all'industria americani nel mese di agosto. Secondo il Department of Commerce del Bureau of the Census, gli ordini hanno evidenziato un ...

Gli Stati Uniti hanno accusato sette spie russe di avere compiuto diversi attacchi informatici : Il dipartimento della Giustizia statunitense ha accusato sette agenti dell’intelligence militare russa, conosciuta anche con la sigla Gru, di avere compiuto attacchi informatici contro persone e società statunitensi, e contro organizzazioni internazionali. Tra gli obiettivi dell’operazione criminale, ha detto il The post Gli Stati Uniti hanno accusato sette spie russe di avere compiuto diversi attacchi informatici appeared first on Il Post.

I talenti emigrati dalla Sicilia negli Stati Uniti : Sono tantissimi i Siciliani emigrati negli Stati Uniti che hanno fatto parlar di se'. In tanti hanno creato un qualcosa che li ha resi famosi

Stati Uniti - calano oltre attese le richieste di sussidi alla disoccupazione : In moderato calo le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA nella settimana al 29 settembre. I "claims" sono scesi di 8.000 unità a 207.000 dalle 215.000 mila unità della settimana ...

Il primo ministro iracheno che scontenta – a metà – sia Stati Uniti che Iran : L'Iraq è senza governo dalle elezioni dello scorso maggio, ma ora le cose sembrano essersi sbloccate: in maniera inaspettata The post Il primo ministro iracheno che scontenta – a metà – sia Stati Uniti che Iran appeared first on Il Post.

Stati Uniti vs Papa : cala la fiducia in Francesco/ Sondaggio con giudizio negativo sulla gestione degli abusi : Un nuovo Sondaggio effettuato negli Stati Uniti mostra il calo generale degli americani nei confronti di Papa Francesco, specie per la gestione dello scandalo degli abusi sessuali(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 16:30:00 GMT)

Ryder Cup - Tiger Woods : 'Mi sento responsabile della sconfitta degli Stati Uniti' : 'Ho regalato 4 punti alla squadra europea e sono una delle ragioni del fallimento degli Stati Uniti in Ryder Cup'. Come solo i veri leader sanno fare, Tiger Woods si prende le responsabilità della ...

A settembre negli Stati Uniti FCA ha venduto più auto di Ford : non succedeva da 11 anni : Nel mese di settembre FCA, Fiat Chrysler automobiles, è andata meglio di Ford negli StatiUniti: è la prima volta che succede dal gennaio 2007. Le immatricolazioni di veicoli FCA sono state 199.819, il 15 per cento in più rispetto allo stesso The post A settembre negli Stati Uniti FCA ha venduto più auto di Ford: non succedeva da 11 anni appeared first on Il Post.