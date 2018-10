Sport in tv | la serie A di basket

Cristiano Ronaldo accusato di stupro : via dalla pagina ufficiale di EA Sports e da quella della serie FIFA : Cristiano Ronaldo è ormai attaccato da tutti i fronti, dopo l'accusa di stupro rivoltagli da Kathryn Mayorga . L'ex modella americana ha infatti raccontato di aver avuto un rapporto non consensuale ...

Sky Sport serie A 8a Giornata - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti : La Serie A di Sky riparte con un Palinsesto interamente rinnovato e con l’Esclusiva più forte di sempre.A partire dal canale Sky Sport Serie A, totalmente dedicato al campionato italiano .E per la prima volta, la Serie A di Sky non sarà soltanto via satellite, ma anche sul digitale terrestre e via fibra. Saranno 266 le partite visibili solo su Sky ogni stagione, più del doppio rispe...

Jolanda De Rienzo curerà su Eleven Sports un magazine sulla Serie C : Grande colpo di mercato per Eleven Sports. Il provider internazionale, specializzato in Italia nella trasmissione del campionato di Serie C, ha scelto come nuovo volto Jolanda De Rienzo, giornalista professionista con una grande esperienza nel mondo del calcio e in particolare della terza Serie. Jolanda De Rienzo è nata a Napoli ed è laureata in Scienze della Comunicazione. La sua carriera televisiva è iniziata presso ...

Electronic Arts e la FIFA annunciano il programma delle EA SportS FIFA 19 Global Series : Electronic Arts e la FIFA hanno annunciato il programma delle EA SPORTS FIFA 19 Global Series, svelando le tappe del torneo sulla strada verso la FIFA eWorld Cup 2019. Dopo l'esperienza della scorsa edizione e il notevole aumento di popolarità delle competizioni gaming di FIFA, l'ecosistema del torneo si espande e le Champions Cup passano da due a sei, viene introdotto un rinnovato Licensed Qualifier System e sono inclusi 15 campionati partner ...

Sportitalia - Palinsesto Calcio 5 - 7 Ottobre (Primavera - Serie C - Argentina) : CAMPIONATO PRIMAVERA - Grande week end in diretta per la 4° giornata del campionato Primavera 1 Tim in esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre in chiaro e 225 del bouquet satellitare Sky), la televisione che racconta tutte le gare della stagione fino all’assegnazione dello scudetto.Telecamere accese per sette delle otto partite del turno e un grand...

Comincia il campionato di Basket Serie A2 con una doppia diretta su Sportitalia : Sportitalia si conferma partner televisivo nazionale delcampionato di Serie A2 Old Wild West per le stagioni 2018/2019 e 2019/2020 dopo il raggingimento di un accordo biennale con la Lega Nazionale Pallacanestro Nella stagione 2018/2019 Sportitalia (disponibile sul canale 60 del Digitale terrestre e sul canale 225 della piattaforma satellitare Sky) ospiterà in esclusiva le partite dei gironi Est ed Ov...

Pallavolo - Superlega e Serie A2 Credem Banca live su Eleven Sports -Lega Volley Channel : La stagione dei campioni è alle porte, ecco i pacchetti per seguire il grande Volley italiano in streaming. Domenica 7 ottobre la finale 3° posto della Del Monte® Supercoppa in diretta su Facebook Leon, Zaytsev, Giannelli, Juantorena, Atanasijevic, Simon, Leal, Bruno, Lanza, sono solo alcune delle grandissime stelle internazionali protagoniste del prossimo campionato di Superlega Credem Banca, al via il 14 ottobre. Forse neanche ai tempi ...

Squalificati Serie B - le decisioni del giudice Sportivo : Squalificati Serie B – Il giudice sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 3 ottobre 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: b) CALCIATORI CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA GOLEMIC Vladimir (Crotone): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara ...

The Italian Gamers : arriva la seconda puntata della web serie dedicata all'eSport italiano : The Italian Gamers è la web serie targata Red Bull che racconta il Team Forge e la storia del panorama eSport Italiano.La seconda puntata della serie è disponibile sul sito ufficiale di Red Bull a questo indirizzo, ma vediamo di seguito il comunicato ufficiale per tutti i dettagli: Read more…

Squalificati Serie A - le decisioni del giudice Sportivo : provvedimento nei confronti di Gasperini : Squalificati Serie A – Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 2 ottobre 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: Obbligo di disputare una gara con i settori “Tribuna Sud 1° e 2° anello” privi di spettatori ed ammenda di € 10.000,00: alla Soc. JUVENTUS per cori insultanti di ...

EA SportS FIFA 19 Global Series : Informazioni e Processo di Qualificazione : Grandi novità in arrivo sulle modalità con cui i videogiocatori potranno qualificarsi alle FUT Champions Cup e agli Licensed Qualifying Event per le EA SPORTS FIFA 19 Global Series. FIFA 19 Global Series: Come qualfiicarsi Quest’anno, la Weekend League continuerà ad essere un duro banco di prova da cui emergeranno i migliori giocatori di FIFA, ma senza la pressione ...

Basket - tutte le gare della Serie A 2018-2019 live su EuroSport : Archiviata la finale di Supercoppa Italiana, Eurosport, emittente sportiva numero uno in Europa e Home of Basketball italiana, è pronta ad accogliere sulle proprie piattaforme ogni istante della 97° edizione della Lega Basket Serie A. L’emittente non si limiterà alla trasmissione delle gare, ma ci saranno anche i commenti pre e post match, approfondimenti e […] L'articolo Basket, tutte le gare della Serie A 2018-2019 live su Eurosport è ...

Basket - EuroSport trasmetterà la Serie A in eslcusiva ma non solo : tutti i dettagli : Eurosport si appresta a vivere una stagione entusiasmante, tanto Basket nel palinsesto ma anche alcuni importanti tornei di tennis e tanto altro Dopo le emozioni della Supercoppa Italiana, Eurosport, emittente sportiva numero uno in Europa e “Home of Basketball” italiana, è pronta ad accogliere sulle proprie piattaforme ogni istante della 97° edizione della Lega Basket Serie A. Tutte le partite, inoltre, saranno arricchite da ...