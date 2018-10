Spinge 91enne sui binari della metro | Ero strafatto di crack

ilgiornale

(Di sabato 6 ottobre 2018) "Erodi". Si è giustificato così il 46enne che ha tentato di uccidere unndolo sotto il trenopolitana di Londra.L'aggressione è avvenuta alla fermata di Marble Arch lo scorso aprile. Il 46enne ha spinto all'improvviso l'anziano signore suiper poi scappare, nascondendosi tra la folla. A soccorrere l'uomo è stato un ragazzo che si è subito lanciato dalla piattaforma, mentre altri presenti si sbracciavano per mettere in allerta gli operatoristazione e fermare il convoglio in arrivo. L'anziano ha riportato fratture varie e un taglio alla testa.Il 46enne è stato fermato poco dopo e ritenuto colpevole dopo cinque giorni di processo. "Erodi" è stata la sua difesa. Ora l'uomo è in attesasentenza di condanna. Come riporta Tgcom24, l'uomo aveva già tentato di uccidere un 23enne lo stesso giorno. La polizia ha diffuso ...