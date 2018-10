Spazio - Cristoforetti : “Il futuro sarà una base orbitante sulla Luna” : “Il futuro dell’esplorazione spaziale passera’ da una base orbitante intorno alla Luna, un progetto a cui sto gia’ lavorando, ma che richiedera’ ancora almeno una decina d’anni”, ha detto all’ANSA Samantha Cristoforetti, in occasione della presentazione a Roma del suo nuovo libro “Diario di un’apprendista astronauta”, edito da La nave di Teseo. “La mia prossima missione ...

Spazio - Cristoforetti : Aeolus sfida tecnologica innovativa : Kourou, askanews, - "È per me la prima volta a Kourou, lo Spazioporto europeo e sono molto felice di questa occasione per due motivi: intanto per il lancio del satellite Aeolus; una grande sfida ...

Spazio - Cristoforetti : Aeolus sfida tecnologica innovativa : Kourou, 23 ago., askanews, - 'È per me la prima volta a Kourou, lo Spazioporto europeo e sono molto felice di questa occasione per due motivi: intanto per il lancio del satellite Aeolus; una grande ...