Spari in casa a Napoli | il racconto del ferito | ' Il gomito mi bruciava | sono miracolato'

Napoli - Spari contro casa : un ferito : ANSA, - Napoli, 6 OTT - Un uomo di 64 anni ha riportato un'escoriazione a causa di colpi di pistola sparati in serata nel quartiere di Fuorigrotta a Napoli. I carabinieri sono intervenuti in via ...

Bergamo - Spari in casa contro una donna di 53 anni : grave - l'aggressore è in fuga : Questa mattina in una frazione di Scanzorosciate. Colpita due volte, ora è in prognosi riservata al Papa Giovanni XXIII

Salento - paura per un 24enne : è uscito di casa ed è Sparito nel nulla : Sono ore di paura ed apprensione quelle vissute dai familiari di Enthoni Lezzi, il ventiquattrenne di Cavallino (comune alle porte di Lecce) che sembra sparito nel nulla da sabato 22 settembre. Il giovane, dopo esser uscito di casa - che condivide con la madre - si è allontanato a bordo del suo scooter. La mamma, non vedendolo rientrare, ha avvertito le forze dell'ordine che hanno avviato le ricerche e rinvenuto il motorino di Enthoni nei pressi ...

Bongiorno : chi è in casa giusto che Spari per difesa | Il ministro Bonafede stoppa Salvini : competenza mia : La ministra leghista sostiene che "chiunque entri in casa altrui per rubare o per uccidere ne accetta le conseguenze". Ma arriva l'alt del Guardasigilli che ricorda come riformare la legge sia competenza del suo dicastero.

Giulia Bongiorno : 'Chi è in casa è giusto che Spari per difendersi' : "Credo che tutti sappiano - ha aggiunto il ministro - che ho un'esperienza professionale fuori dalla politica e tornerò al mio lavoro. Non ho nella testa di prendere voti con le assunzioni". "Con il ...

Bongiorno : "Chi sta dentro casa è giusto che Spari per difendersi" : 'Sì, chi sta dentro casa, sente dei rumori e qualcuno che si muove dentro casa non può fare indagini, può difendersi. Nell'incertezza si può difendere. Quello che dico è che chiunque entri in casa ...

Napoli est - Spari davanti la casa del boss Rinaldi : 'È la risposta dei Mazzarella' : Alcuni colpi di pistola sarebbero stati esplosi intorno alle 19.30 di stasera all'interno del Rione Villa di San Giovanni a Teduccio, roccaforte del clan Rinaldi. Alcuni uomini armati, stando alle ...

Guerra tra clan - 'stesa' a Napoli : Spari contro le finestre di una casa : Due colpi di pistola hanno raggiunto il balcone di un'abitazione nel quartiere Soccavo, a Napoli, infrangendo il vetro di una finestra. Incolume l'uomo che vive nella casa e che non ha nulla a che ...

Fiumicino. Da casa di Romano Bedini Spariti soldi e la sua auto : Mistero a Fiumicino dove Romano Bedini, 78 anni, è stato trovato morto nella sua abitazione in via Luigi Francesco Pierobon.

Valerio - 13 anni - esce in bici e Sparisce : ritrovato a 130 km da casa. 'Volevo vedere com'è il mare' : LAVARONE , Trento, - Lieto fine nella vicenda di Valerio Bertoldi , 13 anni, scomparso da Lavarone, dall'1 della notte tra il 3 e il 4 settembre dopo essersi allontanato da casa su una una mountain ...

Valerio - 13 anni - Sparito da 24 ore : era uscito di casa in bici : LAVARONE , Trento, - Proseguono da ieri e senza sosta le ricerche di Valerio Bertoldi , 13 anni, dopo la sua scomparsa. Era uscito da casa in bici e potrebbe essersi anche allontanato molto da ...