Spalletti | Con la Spal non voglio fare turnover

Inter - Spalletti : 'La musica della Champions bisogna sentirla anche contro la Spal' : MILANO - 'Non abbiamo ancora espresso il nostro massimo e queste vittorie non ci devono far accomodare, anche se ottenute in una competizione unica come la Champions League'. Lo ha detto il tecnico ...

Inter - Spalletti : "Sentirò la musica della Champions anche con la Spal - dobbiamo completare la rimonta" : Il tecnico nerazzurro alla vigilia: "Se i miei non la sentono... Troveremo delle insidie ma sono sicuro che mentalmente saremo pronti"

Inter - Spalletti : 'Con la Spal come in Champions. Turnover? Mi garba poco...' : Inter in esterna a Ferrara, domani sera alle 20.30. Spalletti & c. a caccia della sesta vittoria consecutiva. E a tal proposito il tecnico nerazzurro non vuole sentire scuse: domani, contro la Spal, ...

Inter - Spalletti : “Dobbiamo avere continuità e proseguire questo periodo” : Luciano Spalletti, allenatore dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa prima della sfida esterna contro la Spal. Il tecnico neroazzurro ha inizialmente parlato di formazione e del periodo che sta attraversando la squadra: “questo fatto del turnover mi garba poco. Io sostituisco i titolari con dei titolari. La rosa è ampia perché doveva essere […] L'articolo Inter, Spalletti: “Dobbiamo avere ...

Inter - conferma di una svolta avvenuta : Spalletti non ha mai avuto... : La Gazzetta dello Sport parla di Inter e spiega come Spalletti abbia a disposizione una squadra più forte rispetto alla passata stagione. 'E poi c'è l'Inter, come direbbe Cattelan. Poi c'è una squadra che si è guardata ...

Inter - Spalletti contro la Spal si affida ancora a Icardi e Nainggolan : L'ottava giornata di campionato si chiuderà con il posticipo allo stadio Mazza di Ferrara tra Spal e Inter. Due squadre che hanno cominciato la stagione con obiettivi ben differenti visto che i padroni di casa puntano ad una salvezza tranquilla, mentre gli ospiti vogliono confermarsi in zona Champions. In classifica i nerazzurri si sono ripresi dopo aver raccolto quattro punti nelle prime quattro giornate, e ora sono terzi a tredici punti, a ...

Inter - la grinta di Handanovic e la voglia di Spalletti : in Olanda con un occhio a Londra : Dopo un avvio di campionato sotto le aspettative per l’Inter di Spalletti, è finalmente arrivato il riscatto. Il PSV, da affrontare questa sera in Champions League, darà altre risposte sullo stato di condizione dei neroazzurri che hanno iniziato il ciclo positivo proprio nella massima competizione europea, battendo il Tottenham in una rimonta last minute. E’ […] L'articolo Inter, la grinta di Handanovic e la voglia di ...

Spalletti - calcoli? Conta solo vincere : ANSA, - MILANO, 02 OTT - "Non ho mai fatto nessuno tipo di calcolo per principio, darebbe problemi alla squadra. Il modo giusto è quello di andare a provare a vincere la partita, ma sarà ...

Champions - Spalletti : 'Inter - avanti con il 4-2-3-1' : INVIATO AD EINDHOVEN - Luciano Spalletti non cambia sistema di gioco e mette in guardia i suoi sulle qualità del Psv, ma al tempo stessa ha fiducia nell'Inter che manderà in campo al Philips Stadion. ...

Inter - la conferenza stampa di Luciano Spalletti LIVE : LIVE 18:14 2 ott Credete che possa essere decisiva per la qualificazione la partita di domani? Handanovic: No, perché ce ne sono altre 4 da giocare, qualsiasi sia il risultato. de Vrij: Sono d'...

PSV Eindhoven-Inter - i convocati di Spalletti : Con un tweet apparso sul proprio account ufficiale l’Inter di Luciano Spalletti ha annunciato i convocati per il match di Champions League PSV Eindhoven-Inter in programma domani sera alle ore 21 al Philips Stadion di Eindhoven. Nella lista dei 20 convocati di Spalletti torna Sime Vrsaljko. Il terzino croato si era infortunato l’11 settembre nel primo […] L'articolo PSV Eindhoven-Inter, i convocati di Spalletti proviene da ...

Ct Croazia in visita all'Inter : 'Ho parlato con Spalletti e Ausilio - il futuro di Modric...' : Il futuro di Modric? Luka è il migliore al mondo, il suo futuro lo deciderà da solo. Io penso solo alla Croazia'.

Ct Croazia ospite dell’Inter : “Ho parlato con Spalletti - sono contento di Brozovic” : Il selezionatore della Nazionale croata, Zlatko Dalic, è andato a far visita ai suoi giocatori nel quartier generale dell’Inter. Intercettato da Sky, queste sono state le sue impressioni: “E’ stato un piacere venire qua a trovare l’Inter. Ho parlato con Spalletti e Ausilio, per me è importante tutelare i calciatori perché non è semplice giocare tante gare. Volevo sapere come stanno, soprattutto Vrsaljko. Ho incontrato Spalletti ...