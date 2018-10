Spal-Inter | le probabili formazioni

Infortunio Brozovic/ Ultime notizie Inter - tegola per Spalletti : il croato salta la Spal : Infortunio Brozovic, brutte notizie per l'Inter di Luciano Spalletti. Ultime notizie, il centrocampista croato salterà la sfida di domani contro la Spal(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 16:05:00 GMT)

Inter : Spalletti - Borja Valero un esempio : ANSA, - MILANO, 6 OTT - "Più Borja Valero abbiamo come voglia e carattere, più riusciremo a fare una strada importante". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti nel corso della conferenza ...

Inter - Spalletti : 'La musica della Champions bisogna sentirla anche contro la Spal' : MILANO - 'Non abbiamo ancora espresso il nostro massimo e queste vittorie non ci devono far accomodare, anche se ottenute in una competizione unica come la Champions League'. Lo ha detto il tecnico ...

Inter - Spalletti : "Sentirò la musica della Champions anche con la Spal - dobbiamo completare la rimonta" : Il tecnico nerazzurro alla vigilia: "Se i miei non la sentono... Troveremo delle insidie ma sono sicuro che mentalmente saremo pronti"

Inter - Spalletti : 'Con la Spal come in Champions. Turnover? Mi garba poco...' : Inter in esterna a Ferrara, domani sera alle 20.30. Spalletti & c. a caccia della sesta vittoria consecutiva. E a tal proposito il tecnico nerazzurro non vuole sentire scuse: domani, contro la Spal, ...

Serie A Inter - le convocazioni per la Spal. Vrsaljko - semaforo verde : MILANO - Giornata di convocazioni per il tecnico dell' Inter Luciano Spalletti . L'allenatore nerazzurro, in vista del match di campionato in programma al Mazza contro la Spal domani sera alle 20.30, ...

Inter - Spalletti : “Dobbiamo avere continuità e proseguire questo periodo” : Luciano Spalletti, allenatore dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa prima della sfida esterna contro la Spal. Il tecnico neroazzurro ha inizialmente parlato di formazione e del periodo che sta attraversando la squadra: “questo fatto del turnover mi garba poco. Io sostituisco i titolari con dei titolari. La rosa è ampia perché doveva essere […] L'articolo Inter, Spalletti: “Dobbiamo avere ...

Probabili formazioni / Spal Inter : le certezze di Spalletti. Diretta tv - orario - notizie live (Serie A) : Probabili formazioni Spal Inter: la Diretta tv, l’ orario e le notizie live su moduli e titolari alla vigilia della partita di Serie A per la 8^ giornata(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 14:02:00 GMT)

Spal-Inter streaming : ecco dove vedere la diretta della partita : Spal-Inter streaming – In campo il campionato di Serie A, una stagione che si preannuncia scoppiettante e che ha già regalato emozioni e colpi di scena. In campo Spal-Inter,le due squadre si candidano ad essere grandi protagoniste della stagione, l’obiettivo è quello di raggiungere il miglior risultato possibile. Nel match di Serie A si affronteranno Spal-Inter in una gara molto importante. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky ...

Probabili Formazioni Spal-Inter Serie A - 07-10-2018 : Le Probabili Formazioni di Spal-Inter, posticipo 8^giornata Serie A, Domenica 7 ottobre 2018 ore 20.30.Spal-Inter,domenica 7 ottobre 2018. L’Inter vuole trovare la sesta vittoria consecutiva tra campionato e Champions, dopo la vittoria di mercoledì con il Psv. Per farlo avrà una trasferta insidiosa a Ferrara contro la Spal che, dopo un grande inizio, ha rallentato con tre sconfitte consecutive. Ma ad aspettare l’Inter ci sarà il ...

