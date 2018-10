Space economy e progetti futuri | ad agosto 2019 la prima missione commerciale operativa

meteoweb.eu

(Di sabato 6 ottobre 2018) Si è chiusa ieri l’edizione 2018 dello Iac, tenuto a Brema dall’1 al 5 ottobre, per una settimana all’insegna die voli commerciali,su Luna e Mare, robotica e intelligenza artificiale. Sempre più discusso il tema dello spazio privato, che nei prossimi anni vedrà aumentare le collaborazioni con le principali agenzie spaziali – come hanno sottolineato l’Amministratore Nasa Jim Bridenstine e il Presidente Asi Roberto Battiston. Eppure le aziende attive nel settore spaziale,X e Boeing in testa, devono continuare a fare i conti con i ritardi accumulati nella fase di test, che probabilmente faranno slittare le prime missioni – già rimandate a fine 2018 – al. Lo fa sapere l’agenzia spaziale statunitense in una nota, secondo cui la nuova tabella di marcia prevede il primo volo senza equipaggio della navicella Crew Dragon diX appunto ...