Spacciare nei vicoli di Genova è considerabile un' aggravante

huffingtonpost

(Di sabato 6 ottobre 2018)neidel centro storico diè un'che consente, anche per piccole quantità, di tenere il pusher in carcere. Lo hanno deciso i giudici del tribunale del Riesame che hanno accolto la tesi del pubblico ministero Federico Manotti secondo il quale le vie strette limitano l'azione delle forze dell'ordine. Il caso nasce dall'arresto di uno spacciatore fermato dagli agenti del commissariato Pré. L'uomo, alla vista degli agenti, era scappato sputando 12 involucri di cocaina, poco più di 4 grammi.Dopo un inseguimento lo spacciatore senegalese era stato arrestato e il pm aveva contestato l'della circostanza di luogo. Il difensore aveva chiesto la scarcerazione per lieve entità del fatto."Il centro storico e in particolare la zona di via Pré è caratterizzato da un insieme di- scrivono i giudici - che ...