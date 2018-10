Sondaggi elettorali | la Lega continua a crescere e sfiora il 34% | in difficoltà il M5s

Sondaggi elettorali - rispetto alle elezioni cresce solo la Lega : +13 - 7% in sette mesi : Il Sondaggi o dell'Istituto Piepoli realizzato per Porta a Porta ha indagato sulle intenzioni di voto dei cittadini, paragonandole con i voti conquistati dai partiti alle elezioni del 4 marzo 2018. È emerso che l'unico partito ad aver guadagnato consensi è la Lega , che segna un +13,7%. Tutti gli altri hanno invece segno negativo, compreso il M5S. Il governo giallo-verde, però, conferma i suoi alti consensi (61%).Continua a leggere

Sondaggi elettorali : la Lega si conferma primo partito - cresce il Movimento 5 Stelle : L'ultimo Sondaggi o effettuato da Swg per La 7 conferma ciò che già era stato registrato nelle scorse settimane: la Lega mantiene il primato persistendo sopra il 32% dei consensi, sale leggermente invece il Movimento 5 Stelle che riesce a guadagnare il 29,8%, e insieme i due partiti di governo superano il 60%. Continua invece la discesa per il partito Democratico, che arriva al 15,7%.Continua a leggere

Lega - M5S - Pd : cosa dicono gli ultimi Sondaggi elettorali : Seconda forza politica il Movimento 5 Stelle che perde quasi mezzo punto , -0,4, : 27,9 per cento. Perde lo 0,4 anche il Partito Democratico che si attesta al 17,3 per cento. Risale Forza Italia al 7,...

Sondaggi elettorali : Lega sempre più in alto stacca M5S - si rilancia il PD : Gli istituti di ricerca hanno ripreso il loro lavoro, pubblicando nuovi Sondaggi politici. Le ultime intenzioni di voto ai partiti [VIDEO] ripartono da una conferma: Lega in costante crescita. SWG rileva un allungo in testa alla classifica, con il Movimento 5 Stelle alle sue spalle, che perde terreno rispetto alla volta scorsa. Il gap tra i due partiti al Governo inizia ad ampliarsi, ma bisognera' vedere come evolvera' la situazione nel corso ...