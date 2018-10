Solo il 5% dei comuni combatte l' evasione

Evasione - Solo il 5% dei sindaci collabora con il Fisco : Tra i 7.978 Comuni presenti l'anno scorso in Italia, solo 435 , pari al 5,4 per cento del totale, si sono attivati per contrastare l'Evasione, segnalando all'Amministrazione finanziaria o alla Guardia ...

Centri dell'impiego : Solo il 3% dei disoccupati trova lavoro : Al momento il sistema funziona poco e male con punte di eccellenza al centro nord e record negativi al sud -

Vidal - rabbia social : ha giocato Solo il 20% dei minuti del Barca : ROMA - Non si può parlare di caso Vidal ma è chiaro che in questo inizio di avventura catalana, non tutto stia andando per il verso giusto. Il centrocampista cileno è stato uno dei colpi dell'estate: ...

MotoGp – La lista dei problemi Yamaha si allunga - Jarvis realista : “non è Solo una questione di motore” : Lin Jarvis e quei problemi irrisolti della Yamaha, il responsabile corse del team di Iwata promette miglioramenti per la prossima stagione Una Yamaha così in difficoltà era da tempo che non si vedeva. Ad Aragon, più che in altre piste, le moto della scuderia di Iwata hanno mostrato i loro deficit costringendo Valentino Rossi e Maverick Vinales rispettivamente all’ottavo e al decimo posto a fine gara. A parlare dei problemi irrisolti ...

Un ottobre ricco di sport – Le fasi clou dei Mondiali di F1 e MotoGp - ma non Solo : tutti gli eventi sportivi del mese : Un ottobre da non perdere: tutti gli appuntamenti sportivi del mese Terminati i Mondiali di pallavolo maschile, a prendersi la scena adesso sono le donne del Volley, impegnate nella rassegna iridata in Giappone. Ad ottobre, quando ormai le temperature iniziano ad abbassarsi e l’estate inizia ad essere solo un malinconico ricordo, ci pensa lo sport a rincuorare tutti, con tantissimi importanti appuntamenti. Ciclismo, calcio, motori e ...

Federico Zampaglione dei Tiromancino : «Canto Solo l'amore? Sì - perché muove tutto» : di Davide Desario Impaurito ma calmo. Consapevole dei suoi limiti ma anche della sua forza. Ed è tutto lì marchiato sulla pelle in quindici tatuaggi, tra cuori e filo spinato, tra nomi sbiaditi e date ...

Roma Termini - Martina accolto dal coro dei giovani dem : "Un segretario - c'è Solo un segretario" : LaPresse, Il segretario del Partito Democratico Maurizio Martina arriva alla stazione Termini di Roma accolto dal coro dei giovani Dem che cantano "Un segretario, c'è solo un segretario". Per la ...

Anticipazioni Amici 18 : dei professori dovrebbero restare Solo Zerbi - Celentano e Peparini : La diciottesima edizione di Amici dovrebbe essere all'insegna del cambiamento: è questa la notizia che emerge leggendo le prime Anticipazioni sul talent show in partenza a fine novembre su Canale 5. Stando a quello che sostengono vari siti d'informazione tra i quali spicca quello di Davide Maggio, ben tre insegnanti su sei dovrebbe essere sostituiti: Gossip sempre più insistenti, infatti, fanno sapere che soltanto Rudy Zerbi per il canto e ...

La lingua dei segni? Non è Solo per le persone che non sentono : Nel mondo sono oltre 72 milioni le persone sorde nel mondo, l'80% delle quali vive nei Paesi in via di sviluppo. Non tutte parlano la stessa lingua. Sono all'incirca 300 le lingue «non parlate» ...