Soffri di depressione? La dieta mediterranea ti aiuta! Ecco perché | tutti i benefici

caffeinamagazine

: @drelery la prima volta che l'ho letto ho subito pensato al fatto che quando soffri di depressione o di qualche alt… - xGoner_ : @drelery la prima volta che l'ho letto ho subito pensato al fatto che quando soffri di depressione o di qualche alt… - emibonafede20 : RT @Ruby_Rubina3: Prima di giudicare Lory Del Santo, leggete tutto quello che potete sulla depressione. E' una strada senza uscita. Lei… - Ruby_Rubina3 : Prima di giudicare Lory Del Santo, leggete tutto quello che potete sulla depressione. E' una strada senza uscita.… -

(Di sabato 6 ottobre 2018): idi un’alimentazione ‘corretta’ sul piano psicologico. Proprio così, seguire la cosiddetta ‘’ può aiutare a prevenire disturbi depressivi. Lo afferma uno studio dell’University College London dove sono stati revisionati 41 casi. I risultati, pubblicati sulla rivista Molecular Psychiatry, dimostrerebbero che unaa base di frutta, verdura, cereali, pesce, noci e olio d’oliva, ma non con troppa carne o latticini, hain termini di umore. E non è la prima volta che alimentazione e mente vengono correlati: ci sono prove, infatti, che hanno evidenziato come gli alimenti che consumiamo possono fare la differenza nel ridurre il rischio di, anche se non sussistono ancor’oggi prove cliniche concrete. Sui 36.556 individui presi in considerazione, è emerso che la ...