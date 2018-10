Smog | Wwf | “Non arretrare sullo stop ai diesel Euro 4 in Emilia-Romagna”

meteoweb.eu

(Di sabato 6 ottobre 2018) “Il Wwf esorta i sindaci a nonsulle limitazioni alla circolazione delle vetture. Non si possono più ignorare alcuni dati: la Pianura Padana è l’area più inquinata d’Italia, che conta 91mila decessi prematuri all’anno causati dall’inquinamento atmosferico”. Lo sottolinea il delegato Wwf per l’-Romagna, Enrico Ottolini, dopo l’iniziativa di alcuni sindaci del Bolognese che non intendono applicare loai4, previsto dalle misure antidella Regione-Romagna. “Non prendere provvedimenti – afferma – è del tutto irresponsabile. Il fatto che inon siano l’unica fonte inquinante è un motivo per aggiungere provvedimenti e non per togliere i pochi sui quali si è riusciti a prendere una decisione, dopo anni di colpevole immobilismo. Se è comprensibile che qualche ...