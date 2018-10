Sisma | domani il più grande mercato degli agricoltori terremotati

meteoweb.eu

: RT @CopagriNazional: Al via nelle #Marche l’iniziativa nazionale “#AgricolturaInFesta” 2018, fino a domenica a #Tolentino (Mc). Vicepreside… - CopagriLazio : RT @CopagriNazional: Al via nelle #Marche l’iniziativa nazionale “#AgricolturaInFesta” 2018, fino a domenica a #Tolentino (Mc). Vicepreside… - FrancoVerrascin : RT @CopagriNazional: Al via nelle #Marche l’iniziativa nazionale “#AgricolturaInFesta” 2018, fino a domenica a #Tolentino (Mc). Vicepreside… - CopagriNazional : Al via nelle #Marche l’iniziativa nazionale “#AgricolturaInFesta” 2018, fino a domenica a #Tolentino (Mc). Vicepres… -

(Di sabato 6 ottobre 2018) Il più, dei pastori eallevatoridi Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo con i loro prodotti salvati dalsarà apertoDomenica 7 ottobre 2018, dalle ore 9,00 al Villaggio della Coldiretti al Circo Massimo a Roma per solidarietà m anche per fare un bilancio a due anni dalle scosse del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre, con i risultati acquisiti, gli interventi ancora attesi e le storie di chi concoraggio e dignità è rimasto a vivere e lavorare nelle campagne ferite. Ai danni diretti alle aziende agricole si aggiungono quelli provocati dall’abbandono forzato di interi Paesi dove non esiste piùper i prodotti delle terra, come emerge dalla prima analisi della Coldiretti delle perdite economiche nelle campagne che sarà divulgata nell’occasione. Il terremoto ha colpito un territorio a prevalente economia agricola che è ...