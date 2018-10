Sinodo - Il Papa ai giovani | ' Innamoratevi della libertà'

Sinodo - Papa : non lasciare i giovani soli : 13.35 "Non lasciamo i nostri ragazzi soli nelle mani di tanti mercanti di morte che opprimono la loro vita e oscurano la loro visione".Lo ha detto Papa Francesco durante l'omelia nella messa di apertura del Sinodo sui giovani . Il Papa esorta a "rovesciare le situazioni di precarietà, di esclusione e di violenza, alle quali sono esposti i nostri ragazzi.I giovani , frutto di molte delle decisioni prese nel passato, ci chiamano a un maggior ...

Il Sinodo e i giovani lontani : storia di Carlotta - malata terminale - che ha scoperto la fede grazie al Papa : Fino a pochi decenni fa, tutti sognavamo di realizzare finalmente un mondo di pace: acqua e cibo per tutti, educazione, salute, libertà, lavoro e una casa per tutti, con la possibilità di formare una ...

Sinodo - Papa Francesco ridà voce al popolo di Dio : ... infallibilitas in credendo , per comprendere le 'nuove vie per il cammino' della Chiesa e intervenire attivamente nel mondo per il progresso umano e la salvezza. Già da tempo si tornava a riflettere ...