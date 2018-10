Simona Ventura | Per anni ho fatto i test antidroga Volevano togliermi i figli

ilgiornale

(Di sabato 6 ottobre 2018) Temptation Island Vip è un gran successo eha trovato in questo programma la sua "rivincita".Intervistata dal Corriere della Sera, ha parlato della sua vita privata, dell'accoltellamento delo Niccolò Bettarini e del suo lavoro. Ma quello che più colpisce in questa chiacchierata sono le sue parole su un problema che ha dovuto affrontare in passato,il momento più difficile della sua vita. "Quando uscivo dal divorzio .- spiega -. Da dieci, undici, lavoravo tantissimo e con grandi risultati, anche se avevo passato gli ultimi duea cercare di salvare il mio gruppo di lavoro dagli attacchi di persone, che ho già dimenticato. Avevo tutto, ma non era vero. Tornavo a casa e mi sentivo sola. Poi, c' è stato chi, per non farmi lavorare haporcate".Ma di quali "porcate" sta parlando? "Di tutto e proprio per non far lavorare me - continua -. Per pura malvagità. ...