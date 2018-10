Simona Ventura | confessione davanti a Bettarini e compagna | ' Ho più volte dovuto contare

Verissimo - Simona Ventura su Temptation Island Vip : “Somatizzavo molto” : Simona Ventura a Verissimo parla di Temptation Island Vip E’ appena terminata l’intervista che Silvia Toffanin ha fatto a Stefano Bettarini e Nicoletta Larini di Temptation Island Vip. E con loro a Verissimo c’era anche la conduttrice del reality show più piccante della televisione italiana Simona Ventura. Quest’ultima, dalla Toffanin, ha voluto tirare le somme sulla sua esperienza come conduttrice del reality di grande ...

Simona VENTURA/ "Speravo di venire qui a festeggiare un successo e ce l'ho fatta!" (Verissimo) : SIMONA VENTURA, a Verissimo, nell''appuntamento delle16.10 su Canale 5, parla della ritrovata armonia con l'ex marito Stefano Bettarini e del rapporto con Nicoletta Larini.(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 16:32:00 GMT)

Ma è la fotocopia! Simona Ventura da giovane - la foto che fa impazzire i fan : Temptation Island Vip è partito alla grande e nel giro di poche puntate ha raggiunto picchi di ascolti che hanno fatto dondolare Mediaset. La prima puntata del docu-reality presentato da Simona Ventura ha infatti fatto segnare 3.449.000 telespettatori, pari al 19,85% di share e nel corso del reality delle tentazioni la conduttrice si è confermata, ancora una volta, una grande professionista del piccolo schermo di cui si sentiva la ...

Simona Ventura : "Per anni ho fatto i test antidroga. Volevano togliermi i figli" : Temptation Island Vip è un gran successo e Simona Ventura ha trovato in questo programma la sua "rivincita".Intervistata dal Corriere della Sera, ha parlato della sua vita privata, dell'accoltellamento del figlio Niccolò Bettarini e del suo lavoro. Ma quello che più colpisce in questa chiacchierata sono le sue parole su un problema che ha dovuto affrontare in passato,il momento più difficile della sua vita. "Quando uscivo dal divorzio .- spiega ...

Temptation Island Vip : Simona Ventura - Stefano Bettarini e Nicoletta Larini a Verissimo. La conduttrice : "Rimangono ricordi belli" : Direttamente da Temptation Island per la prima volta tutti insieme oggi pomeriggio a Verissimo, la conduttrice del reality Simona Ventura, con l’ex marito Stefano Bettarini e la sua attuale fidanzata Nicoletta Larini protagonisti di un mitico falò.Simona Ventura confida a Silvia Toffanin di aver vissuto la conduzione del reality, con concorrenti il suo ex marito e la sua nuova compagna, come un percorso personale: Temptation Island ha una ...

Simona Ventura confessa : «Volevano farmi del male - per anni ho fatto test antidroga perché volevano togliermi i figli» : Simona Ventura confessa di aver subito controlli antidroga e che volevano toglierle la custodia dei figli. Oggi Simona Ventura è tornata sulla cresta dell'onda, grazie anche al successo di...

Verissimo/ Ospiti 6 ottobre : Simona Ventura - Stefano Bettarini e Costantino Vitagliano : Verissimo, anticipazioni e Ospiti 6 ottobre: Simona Ventura, Stefano Bettarini, Nicoletta Larini, Joe Bastianich, Lisa Fusco, Catherine Spaak e Costantino Vitagliano.(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 06:20:00 GMT)

Simona Ventura confessa : 'Volevano farmi del male e portami via i figli - per anni ho subito test antidroga' : ' Ho subito controlli antidroga per anni e mi volevano toglierle la custodia dei figli '. A raccontarlo al Corriere della Sera è proprio lei, Simona Ventura , che nonostante il successo di Temptation ...

Simona Ventura : "Appoggerò sempre Stefano Bettarini. Matrimonio con Gerò Carraro? Per ora non ci pensiamo" : In una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, Simona Ventura ha ripercorso la grande paura vissuta la scorsa estate a seguito dell'aggressione subita dal figlio 19enne Niccolò, accoltellato davanti ad una discoteca milanese:La telefonata che nessuna madre vorrebbe ricevere è arrivata di notte, mentre viaggiavo per lavoro dalla Calabria a Torino, ma una mamma certe cose le sente: in cuor mio, sapevo che non poteva ...

Simona Ventura : 'Volevano farmi del male - per anni ho fatto test antidroga perché volevano togliermi i figli' : Simona Ventura confessa di aver subito controlli antidroga e che volevano toglierle la custodia dei figli . Oggi Simona Ventura è tornata sulla cresta dell'onda, grazie anche al successo di Temptation ...

Simona Ventura - Stefano Bettarini e la fidanzata Nicoletta : «Basta guerre» : Temptation Island Vip: Simona Ventura e Nicoletta LariniTemptation Island Vip: Simona Ventura e Nicoletta LariniTemptation Island Vip: Simona Ventura e Nicoletta LariniTemptation Island Vip: Simona Ventura e Nicoletta LariniTemptation Island Vip: Simona Ventura e Nicoletta LariniTemptation Island Vip: Simona Ventura e Nicoletta LariniTemptation Island Vip: Simona Ventura e Nicoletta LariniTemptation Island Vip: Simona Ventura e Nicoletta ...

Simona Ventura - Stefano Bettarini e Nicoletta Larini : la verità sul falò : Simona Ventura, Stefano Bettarini e Nicoletta Larini svelano per la prima volta la verità sul falò di Temptation Island Vip. Il reality è stato un successo anche grazie a Super Simo, che ha affrontato una prova difficile: commentare l’amore fra il suo ex marito e la nuova (giovanissima) fidanzata. In tanti si sono complimentati con lei, per il suo sangue freddo, ma anche per la dolcezza con cui è riuscita a consolare Nicoletta Larini, ...

Simona VENTURA/ Consigli a Nicoletta Larini su Stefano Bettarini : "Ho provato ad aiutarla" (Verissimo) : Il triangolo SIMONA VENTURA - Nicoletta Larini - Stefano Bettarini si ricompone a Verissimo. L'appuntamento è alle 16.10 su Canale 5, per l'intervista "tripla" con Silvia Toffanin.(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 16:44:00 GMT)

Simona Ventura e Bettarini a Verissimo : lo schiaffo di Nicoletta - dimagrita 6 chili : Verissimo: intervista a Simona Ventura, Stefano Bettarini e Nicoletta Larini dopo Temptation Island Vip Dopo l’esperienza a Temptation Island Vip, Simona Ventura, Stefano Bettarini e Nicoletta Larini sono tornati a Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin i tre si sono dimostrati una famiglia allargata a tutti gli effetti, felici di aver condiviso un’avVentura importante così […] L'articolo Simona Ventura e Bettarini a ...