Sicilia | scossa di terremoto magnitudo 4 8 nel catanese I feriti lievi sono 40

Terremoto in Sicilia - scossa nel Catanese : decine di persone in ospedale - tanti hanno trascorso la notte in auto : 1/17 Crolli a Santa Maria di Licodia - Palazzo Ardizzone ...

Terremoto in Sicilia - scossa nel Catanese : decine di persone in ospedale - tanti hanno trascorso la notte in auto : A seguito della scossa di Terremoto magnitudo 4.8 verificatasi in provincia di Catania, circa una quarantina di persone si sono recate in ospedale per attacchi di panico o lievi ferite (soprattutto contusioni): lo ha dichiarato Antonio Palmieri, del comando provinciale dei Vigili del Fuoco, a Rai News 24. Segnalato il crollo di qualche cornicione, di una chiesa e del tetto di una casa rurale abbandonata. Secondo Palmieri non si registrano al ...

Sicilia : scossa di terremoto (magnitudo 4.8) nel catanese. Non si segnalano feriti : Una forte scossa di terremoto è stata avvertita nel catanese. L'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) segnala che è stato registrato un sima magnitudo 4.8 alle 2:34 locali. L'evento risulta localizzato a 1,9 chilometri a Sud di Santa Maria di Licodia. Segnalati danni a Biancavilla dove si è staccato il cornicione di una chiesa. L'allarme è scattato sui social prima ...

Sicilia : scossa di terremoto - magnitudo 4.8 - nel catanese. Non si segnalano feriti : Una forte scossa di terremoto è stata avvertita nel catanese. L'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia , Ingv, segnala che è stato registrato un sima magnitudo 4.8 alle 2:34 locali. L'evento ...

Terremoto in Sicilia nel Catanese : scossa del 4.8 avvertita tra Messina e Ragusa. Danni e paura - notte in strada : Messina Forte scossa del 4.8 confermata dall'Ingv nel Catanese e avvertita tra Messina e Ragusa bella notte. L'allarma si diffonde via social e notte in strada per migoiaia di Siciliani....

Terremoto Catania - scossa magnitudo 4.8 nella notte sull’Etna : paura in tutta la Sicilia - crolli e feriti vicino l’epicentro [FOTO] : 1/17 crolli a Santa Maria di Licodia ...

Terremoto oggi a Catania/ Ultime notizie Sicilia - scossa di 4.8 M : paura e persone in strada (6 ottobre 2018) : Terremoto oggi a Catania, 4.8 di magnitudo Richter in Sicilia. paura e gente in strada, ma nessun danno. Sui social network si scatenano i commenti, ma non ci sono notizie di danni.(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 03:55:00 GMT)

Trema il sud : forte scossa di terremoto su Catania - paura in Sicilia nella notte : Intensa scossa di terremoto scuote la Sicilia, epicentro vicino Catania. Dati INGV. Una scossa di terremoto relativamente intensa è stata registrata oggi 6 ottobre 2018, esattamente alle 02.34,...

Stretto di Messina : nuova scossa di terremoto modesta avvertita tra Sicilia e Calabria - dati INGV : Continua la sequenza sismica poco sopra lo Stretto di Messina. nuova scossa modesta avvertita nella notte. Una nuova scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata oggi 3 ottobre 2018,...

Sicilia - scossa di terremoto al largo delle isole Eolie : nessun danno : Sisma di magnitudo 2.9 alle isole Eolie (Messina): secondo L'Ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la scossa ha avuto ipocentro a una profondità di 259 km. Stando ai rilevamenti l'epicentro è stato localizzato a 13 km da Malfa (Messina). Non si registrano danni a persone o cose.Continua a leggere

Moderata scossa di terremoto in Sicilia - nell'area dell'Etna. DATI e MAPPA. : Una scossa di terremoto Moderata si è verificata alle ore 19.24 in Sicilia, nell'area dell'Etna. Il sisma è stato di magnitudo 3.5 sulla scala Richter, secondo le rilevazioni dell'INGV, ed è...

Terremoto - paura sull’Etna : nuova scossa in Sicilia [MAPPE e DATI] : 1/6 ...

Nuova scossa di terremoto - moderata - tra Sicilia e Calabria : avvertita sulle coste : Altra scossa di terremoto avvertita tra Calabria e Sicilia. Epicentro in mare, ecco i dati INGV. Dopo l'intensa scossa registrata stamattina alle 07.24 poco a largo della Calabria (di cui vi abbiamo...

Terremoto Calabria e Sicilia oggi : scossa avvertita fino a Cosenza e Catania - MAPPA : Paura al sud Italia, scossa avvertita chiaramente tra Sicilia e Calabria. Ecco la shakemap dell'INGV. Vi abbiamo informato in questo articolo della scossa di Terremoto piuttosto intensa, ma non...