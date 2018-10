scuolainforma

: Si avvicinano le modifiche al FIT: anticipazioni - scuolainforma : Si avvicinano le modifiche al FIT: anticipazioni - Raffaellamicco2 : RT @DevidPorrello: Con queste modifiche i consiglieri regionali si avvicinano alla realtà di milioni di lavoratori e spero che rappresentin… - gabelmanu : RT @DevidPorrello: Con queste modifiche i consiglieri regionali si avvicinano alla realtà di milioni di lavoratori e spero che rappresentin… -

(Di sabato 6 ottobre 2018) Le criticità del FIT segnalate dai docenti abilitati sono tutt’ora al centro dell’attenzione della VII Commissione Cultura del Senato. Ricordiamo che lo scorso 19 luglio, una loro delegazione (Sinergia Docenti) aveva presentato al senatore Pittoni i suggerimenti raccolti dai colleghi che devono affrontare il transitorio. Su tutti prevalgono l’esigenza di intervenire sul depennamento da tutte le graduatorie e la possibilità di ripetere il FIT in caso di esito negativo dell’anno di prova.al FIT in atto È stato lo stesso senatore Pittoni a fornire alcunesui lavori di modifica in atto. Intervenendo in una discussione avviata in uno dei gruppi Facebook dedicati al transitorio, il presidente della VII Commissione Cultura del Senato ha illustrato i tre punti principali intorno ai quali si lavorerà per apportare quellereclamate a più ...