ilfattoquotidiano

: Sessualità: anche gli uomini hanno una vagina, anche le donne hanno un pene - ilfattoblog : Sessualità: anche gli uomini hanno una vagina, anche le donne hanno un pene - TopaM79 : @AnotherProlifer A dire il vero anche questo è concetto legato al senso di colpa cattolico. La contraccezione esist… - BarbieXanax : Molti film horror hanno come centralità la sessualità: ragazzine che stanno per maturare come Carrie, ragazze disin… -

(Di sabato 6 ottobre 2018) Gli organi genitali maschili e femminililo stesso sviluppo embriologico, per questo alla nascita ci sono le stesse strutture anatomiche in entrambi i sessi (l’unica differenza è l’utero), varia solo il grado dello sviluppo,se la differenza nelle dimensioni si evidenzia soprattutto dopo la pubertà, come le mammelle che crescono di dimensioni solo nelle, nei maschi restano “rudimentali” ed è normale chiamarle mammelle maschili. A livello genitale ci sono due organi identici (dal punto di vista anatomico le dimensioni non sono importanti) nei due sessi, ma vengono usati termini diversi per descriverli, questo succede soprattutto per l’ignoranza di chi dovrebbe fare una corretta divulgazione scientifica, in questo caso i sessuologi, quasi tutti psicologi, che non studiano l’embriologia e l’anatomia sessuale su libri specialistici. Il primo è la, da tutti definito ...