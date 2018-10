Serie C Entella | Cassano si allenerà con la squadra

Caos Serie B - il presidente dell’Entella lancia accuse : “campionati falsati” : Sempre più Caos nel campionato di Serie B, rigettato il ricorso di 5 club e format confermato a 19 squadre. Ecco le accuse del presidente dell’Entella Gozzi ai microfoni di Gianluca Di Marzio: “Il campionato 17/18 di Serie B che ha decretato la nostra retrocessione è stato totalmente falsato. Sì, siamo retrocessi in un campionato falsato! Con una società, il Foggia, definita dalla Procura di Milano quale ‘lavatrice di soldi ...

Virtus Entella - il presidente Gozzi crede ancora nella Serie B : il caos prosegue : Virtus Entella, Antonio Gozzi ha parlato della possibile riammissione del club ligure al campionato di Serie B “C’è una grave crisi del sistema della giustizia sportiva che mi pare il sottosegretario Giorgetti abbia colto e stigmatizzato in maniera molto autorevole. Il decreto uscito l’altro giorno prevede addirittura la scomparsa della giustizia sportiva, perché è evidente che un sistema che fa in modo che le cose non ...

Virtus Entella - la squadra sospesa : ha esordito in Serie C - avrebbe dovuto farlo in B - ora non gioca in nessuna categoria : C’è un fantasma che si aggira per i tornei del calcio italiano, una formazione sospesa che esiste, ma non disputa partite e non ha una lega di riferimento. Questo sarà il weekend del grande calcio: il derby di Roma, Juventus-Napoli; dai big match della Serie A all’ultima categoria del pallone, giocano tutte. Tranne la Virtus Entella, che ha già debuttato in Serie C, ma avrebbe dovuto farlo in B, e adesso non gioca più né in un campionato né ...

Serie B-Lega Pro e i "fantasmi" dell'Entella. Una vergogna che fa il giro d'Europa. Incredula : Il caso del club ligure, retrocesso in Lega Pro in estate e ripescato in B una settimana fa. Risultato: non gioca. "Noi chiediamo solo di poterlo fare". Le scadenze e le posizioni

Caos Serie B - l'Entella scrive a Fabbricini. Possibile una clamorosa protesta : ...con il direttore generale Michele Uva 'per comprendere - si legge nella missiva - i motivi per i quali la Figc non ha ancora assunto i provvedimenti amministrativi disposti dal colleggio dello Sport, ...

Serie B - Balata : 'Nessuna chiusura verso l'Entella' : ... progetto cofinanziato dalla commissione europea contro il razzismo nello sport, che si è tenuta al Link Campus University di Roma - è ovvio che dobbiamo fare attenzione nel tutelare il valore del ...

Serie B - Balata 'no chiusura a Entella' : ANSA, - ROMA, 25 SET - "Sull'Entella nessun atteggiamento di chiusura, lo abbiamo affermato in consiglio. Abbiamo solo chiesto di capire se quella decisione del Collegio di Garanzia è applicabile e ...

Serie B - Balata 'no chiusura a Entella' : ANSA, - ROMA, 25 SET - "Sull'Entella nessun atteggiamento di chiusura, lo abbiamo affermato in consiglio. Abbiamo solo chiesto di capire se quella decisione del Collegio di Garanzia è applicabile e ...

Serie B - non c’è chiusura per la riammissione dell’Entella : si attende il Tar del Lazio : Il presidente della Lega di B, Mauro Balata, si è espresso sulla possibile riammissione dell’Entella nel campionato cadetto a seguito della sentenza del Collegio di Garanzia che ha retrocesso il Cesena all’ultimo posto salvando i liguri: “Sull’Entella non c’è stato nessun atteggiamento di chiusura, lo abbiamo affermato in consiglio. Abbiamo solo chiesto di capire se quella decisione del Collegio di Garanzia è ...

Il Sindaco di Chiavari scrive a Giorgetti : “l’Entella torni in Serie B” : L’Entella deve tornare in Serie B. E’ la sintesi della lettera inviata dal Sindaco di Chiavari Marco Di Capua a Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo sport, per sostenere la riammissione nella cadetteria della società ligure dopo che il Collegio di garanzia del Coni ha accolto il ricorso del club e applicato la penalizzazione di 15 punti del Cesena decretando la retrocessione dei ...

Risultati Serie C/ Classifica aggiornata - diretta gol live score gironi A - B : la situazione dell'Entella : Risultati Serie C: Classifica aggiornata, diretta gol live score dei gironi A e B. Le partite in programma oggi per la seconda giornata di un torneo che procede a singhiozzo(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 12:41:00 GMT)

Il Sindaco di Chiavari scrive a Giorgetti : “l’Entella torni in Serie B” : L’Entella deve tornare in Serie B. E’ la sintesi della lettera inviata dal Sindaco di Chiavari Marco Di Capua a Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo sport, per sostenere la riammissione nella cadetteria della società ligure dopo che il Collegio di garanzia del Coni ha accolto il ricorso del club e applicato la penalizzazione di 15 punti del Cesena decretando la retrocessione dei ...

Ripescaggi - Entella scrive alla Figc : “vogliamo essere riammessi alla Serie B” : Ripescaggi Serie B- L’Entella ha scritto ufficialmente alla Figc e alla Lega di Serie B per chiedere la riammissione nel torneo cadetto. I chiavaresi sono tornati virtualmente in Serie B dopo la decisione in settimana del Collegio di Garanzia del Coni che ha accettato il ricorso del club: è stata applicata la penalizzazione di 15 punti per il Cesena nella stagione scorsa per la vicenda delle plusvalenze, decretandone la ...

Serie B l'Entella scrive alla Figc per chiedere la riammissione : Nuovo capitolo del caos ripescaggi dopo le motivazioni della sentenza del Collegio di Garanzia che ha riportato in B i liguri