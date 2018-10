Serie C | Cassano si allenerà con la Virtus Entella

Serie C Entella - Cassano si allenerà con la squadra : CHIAVARI - Antonio Cassano si allenerà, da lunedì prossimo, con la Virtus Entella , al momento senza vincoli di contratto. Il club ligure ha infatti annunciato "di aver accolto la richiesta di Antonio ...

A tutto Cassano : “cerco un club per fare la differenza in Serie A! E sulla Juventus…” : Antonio Cassano ha spaziato dal futuro alla tragedia di Ponte Morandi, sino alla chiosa relativa alla corsa scudetto Antonio Cassano non molla il mondo del calcio e cerca ancora un contratto per la stagione che è già iniziata. Il calciatore ex Parma, parlando a Skysport, ha fatto sapere di avere intenzione di giocare ancora: “Cerco una società, un allenatore e un presidente che possano puntare su di me. Penso di poter fare ancora la ...

Cassano : 'Genova si rialzerà. Posso ancora fare la differenza in Serie A' : Prima della gara, Antonio Cassano è stato intervistato da Sky Sport. "Situazioni di questo tipo si vivono con difficoltà, non mi aspettavo che nel 2018 potesse succedere qualcosa di simile, porto un ...

Cassano : 'Faccio ancora la differenza in Serie A. Cerco qualcuno che punti su di me' : In occasione di un match di beneficenza in favore delle vittime della tragedia di Genova , Antonio Cassano è intervenuto ai microfoni di Sky Sport : 'La mia idea è sempre stata quella di continuare a giocare con una società, un presidente ed un allenatore che possano puntare su di me. Io faccio ancora la differenza in Serie A, sono sicuro'.

Cassano giudica la Serie A : i ‘soldatini’ della Juve - la corsa scudetto ed il suo ritorno in campo : Antonio Cassano ha parlato della Serie A che sta per iniziare, con un focus particolare sull’arrivo di Cristiano Ronaldo che sta monopolizzando l’attenzione Antonio Cassano spera ancora di poter tornare in campo ad alti livelli. E’ questo quanto emerso dall’intervista che il calciatore barese ha rilasciato alla Gazzetta dello sport, parlando sopratutto della Serie A che sta per iniziare. “Spero di fare in ...

Antonio Cassano è ancora da Serie A? : “Sono integro, mi alleno ogni giorno per tornare a giocare e ho rifiutato tante offerte perché io sono uno da Serie A”. La modestia non è mai stato il marchio di fabbrica di Antonio Cassano, che definire geniale è il minimo, e non solo per quanto dimostrato (in parte) sul campo di calcio. Nonostante l’immagine offuscata dal suo ultimo tentativo di riabbracciare la massima Serie – la breve parentesi vissuta con l’Hellas Verona resterà nella ...

Cassano è convinto : “sono ancora da Serie A - giocherei anche gratis”. Ecco i NOMI delle squadre interessate al barese : Antonio Cassano fa parte ancora di sè dopo un anno di inattività e in un’intervista al Corriere dello Sport afferma: “sono integro e perfettamente in salute, l’unico infortunio l’ho avuto alla testa ma adesso l’ho curata. Bologna, Parma, Torino e Sassuolo: in queste squadre giocherei gratis. Bari nel mio cuore, ma io sono da Serie A”. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEB SCARICA GRATIS ...

Voglia di Serie A - la clamorosa proposta di Antonio Cassano : “disposto a giocare un anno gratis” : L’ex giocatore del Parma ha lanciato una clamorosa proposta alle squadre di serie A, rivelando di essere disposto a giocare un anno gratis Idee chiare e tanta Voglia di tornare, Antonio Cassano ha nostalgia della serie A e non lo nasconde nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport. LaPresse/Fabio Ferrari Zero infortuni e un peso mai avuto in carriera, le intenzione dell’ex Parma sono chiare, con buona ...

Calciomercato - Cassano : 'La mia scommessa : gioco un anno gratis - ma solo in Serie A' : L'unico infortunio l'ho avuto alla testa, ma l'ho curata con e per i miei figli", parole chiare quelle rilasciate da Antonio Cassano in una lunga intervista al Corriere dello Sport . Fantantonio ha ...