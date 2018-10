Serie B Perugia-Venezia | probabili formazioni e diretta alle 18 Dove vederla in tv

Risultati Serie B - il Cosenza beffato dal Perugia : Ascoli-Cremonese finisce a reti inviolate [FOTO e VIDEO] : 1/17 Francesco Arena/LaPresse ...

Serie B - il Verona passa a Crotone ed è capolista. Poker del Palermo al Perugia : ROMA - Colpo doppio del Verona. L'Hellas espugna 2-1 l'Ezio Scida di Crotone e conquista il primo posto in classifica. Sorpasso tutto veneto ai danni del Cittadella, che cede 1-0 a La Spezia. Vittoria ...

Palermo-Perugia 4-0 - risultato e cronaca in diretta live - Serie B 2018/2019 : Palermo-Perugia, 4ª giornata Serie B 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Serie B Perugia - Nesta : «Dobbiamo mettere paura al Palermo» : Perugia - E' un avversario tosto, quello che attende il Perugia di Alessandro Nesta : "Il Palermo ha una rosa importante, è una delle squadre candidate ad andare in Serie A. Per affrontarla dobbiamo ...

Serie B Palermo - Tedino : «Perugia squadra ben costruita» : Palermo - "Le vittorie aiutano, contro il Foggia è stato importante guadagnare tre punti perchè ha dato lustro ad un momento delicato - esordisce il tecnico del Palermo Bruno Tedino alla vigilia della ...

Serie B Perugia - distorsione al ginocchio per Han : Perugia - Dall'infermeria non arrivano buone notizie per Alessandro Nesta , tecnico del Perugia . L'attaccante nordcoreano Han Kwang Song ha abbandonato la seduta di allenamento di ieri a seguito di ...

Il Presidente del Perugia : “format giusto per la Serie B” : La decisione del Collegio di garanzia di confermare a 19 il campionato di Serie B piace al Perugia. Il Presidente del club umbro, Massimiliano Santopadre, ha espresso “soddisfazione per un format fortemente voluto dalle società che compongono questa categoria che, in maniera unanime, hanno chiesto a Figc e Coni di ascoltare il loro grido di allarme dopo i cinque fallimenti negli ultimi tre anni di B. Per diversi motivi, non solo ...