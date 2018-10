Serie B la settima giornata in diretta tv e streaming | 6 e 7 ottobre 2018

Serie B : Verona-Lecce apre la settima giornata LIVE : Ostacolo Lecce per la capolista Verona protagonista dell'anticipio della 7/a giornata. Big match Pescara-Benevento e Palermo-Crotone, mentre riposa il Cittadella. Il quadro della 7/a giornata , ...

Serie B : ecco gli arbitri della settima giornata : Questi gli arbitri che dirigeranno le gare valide per la settima giornata di andata della Serie B, in programma sabato 6 ottobre alle 15.00 (riposa il Cittadella). Brescia-Padova (domenica ore 15.00): Rapuano di Rimini; Carpi-Cosenza: Pillitteri di Palermo; Cremonese-Salernitana: Guccini di Albano Laziale; Foggia-Ascoli: Maggioni di Lecco; Livorno-Spezia (domenica ore 15.00): Fourneau di Roma 1; Palermo-Crotone (domenica ore 21.00): ...

I risultati della settima giornata di Serie A : Fiorentina, Genoa e Torino hanno vinto le tre partite del pomeriggio; alle 18.00 c'è Parma-Empoli e alle 20.30 Sassuolo-Milan The post I risultati della settima giornata di Serie A appeared first on Il Post.

Serie A. Settima giornata : vincono Fiorentina e Parma : La Fiorentina si impone 2-0 sull’Atalanta. L’arbitro Valeri ha assegnato un rigore ai toscani per un fallo inesistente di Toloi

Serie A - settima giornata : risultati e classifiche (30 settembre). Fiorentina - Torino e Genoa vittoriosi nel pomeriggio : Nel pomeriggio si sono giocate tre partite valide per la settima giornata della Serie A 2018-2019. Il Torino ha sconfitto il Chievo per 1-0 grazie un gol all’88’ di Zaza, bravo ad approfittare del servizio in profondità di Berenguer e a sorprendere Sorrentino col sinistro. La Fiorentina ha surclassato l’Atalanta per 2-0 con le marcature di Veretout su rigore al 62′ (bravo Chiesa a procurarsi il penalty) e Biraghi al ...

Serie A - risultati settima giornata : 17.08 Nelle tre gare del pomeriggio domenicale, la Fiorentina non brilla ma supera l'Atalanta.Piatek (doppietta) fa volare il Genoa, colpo Toro con Zaza all'88'. ROMA-LAZIO (sabato) 3-1 JUVENTUS-BOLOGNA (sabato) 3-1 INTER-CAGLIARI 2-0 BOLOGNA-UDINESE 2-1 CHIEVO-TORINO 0-1 FIORENTINA-ATALANTA 2-0 FROSINONE-GENOA 1-2 PARMA-EMPOLI ore 18 SASSUOLO-MILAN ore 20.30 ...

Serie A - i risultati in diretta live della settima giornata : Formazioni ufficiali CHIEVO-TORINO Chievo, 4-3-2-1,: Sorrentino; Cacciatore, Rossettini, Barba, Depaoli; N. Rigoni, Radovanovic, Giaccherini; Birsa, Leris; Djordjevic. A disposizione: Semper, ...

Serie A : la moviola degli anticipi della settima giornata : settima giornata: tre anticipi nel sabato di Serie A. Nel derby 3-1 della Roma contro la Lazio , stesso risultato per la Juve nello scontro diretto con il Napoli a Torino e infine successo dell'Inter ...

Calendario Serie A settima giornata in diretta su Dazn e Sky : nell'anticipo due big match : A cavallo tra sabato 29 settembre e lunedì 1 ottobre si terra' la settima giornata di Serie A 2018/2019. In programma figurano due big-match che verranno giocati nell'anticipo di oggi. Si parte alle ore 15.00 con il Derby della Capitale [VIDEO] Roma-Lazio e si chiudera' lunedì sera con Sampdoria-Spal. Anche in questo turno di campionato i match in diretta streaming su Dazn saranno tre, ossia: Inter-Cagliari, Bologna-Udinese e ...

Serie A - le partite della settima giornata : Ieri hanno vinto Roma, Juventus e Inter, oggi se ne giocano altre sei, tra cui Fiorentina-Atalanta e Sassuolo-Milan The post Serie A, le partite della settima giornata appeared first on Il Post.