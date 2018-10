Serie B | il Pescara si prende la vetta Vince il Foggia | pari Cosenza

Serie B - il Pescara batte il Benevento e si prende la vetta. Pareggia la Cremonese : TORINO - Dopo la vittoria del Lecce a Verona contro la capolista Hellas , che ha di fatto dato la possibilità a tutte le inseguitrici di accorciare la classifica e ai bookmakers di rimpastare il lotto ...

Risultati Serie B e classifica - il Foggia adesso fa paura e punta la zona playoff : il Pescara vola in vetta [FOTO] : 1/54 Donato Fasano/LaPresse ...

Risultati Serie B / Classifica aggiornata - diretta gol live score : Pescara in vetta con Mancuso (7^ giornata) : Risultati Serie B: diretta gol live score delle partite e la Classifica aggiornata alla 7^ giornata del campionato cadetto, oggi sabato 6 ottobre 2018.(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 15:42:00 GMT)

Serie B Verona-Lecce - arbitra Massimi. Pescara-Benevento : Baroni : ROMA - Rese note le designazioni arbitrali della settima giornata di andata del campionato di Serie B. Si parte domani sera, con l'anticipo Verona-Lecce, arbitrato da Massimi. Sabato, tra le gare ...

Calcio : Serie B - Padova-Pescara 2-2 : ANSA, - PADOVA, 2 OTT - Dopo il nubifragio che lunedì sera aveva costretto l'arbitro Volpi a rinviare la partita di 24 ore, il Padova rimonta il doppio vantaggio del Pescara nei minuti di recupero e ...

Serie B Padova-Pescara 2-2 - Cisco e Cappelletti compiono il miracolo : Padova-Pescara 2-2: NUMERI E STATISTICHE La Cronaca Classifica Serie B Serie B Padova pescara Tutte le notizie di Serie B Per approfondire

Serie B - Padova-Pescara 2-2 : super rimonta dei padroni di casa dopo il 90' : Dal sogno della vetta della classifica alla beffa del pari. Il recupero della sesta giornata della Serie B, posticipato ad oggi alle 17.30 dopo il rinvio per pioggia richiesto dall'arbitro Volpi ieri ...

Padova- Pescara : diretta del match di Serie B : La gara di Serie B tra Padova e Pescara ieri non si è potuta giocare a causa del temporale che ha investito il centro Veneto nelle scorse ore. Oggi le condizioni climatiche Sono leggermente migliorate e, dopo qualche pioggia registrata nelle scorse ore adesso a Padova non piove: il match valido per la settima giornata di Serie B si giocherà regolarmente. In questo articolo Vi aggiorneremo in diretta sul match con formazioni ufficiali, azioni, e ...

DIRETTA / Padova-Pescara info streaming video Dazn : recupero Serie B - orario e probabili formazioni : DIRETTA Padova Pescara, info streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca all'Euganeo, valida per la sesta giornata della Serie B(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 14:55:00 GMT)

Serie B - Padova-Pescara rinviata per pioggia : ecco quando verrà recuperata : Padova Pescara: i convocati da mister Pillon 3 Il Pescara a Padova per inseguire il primo posto in classifica 4 Pescara-Benevento, il prezzo dei biglietti per la partita di Serie B del 6 ottobre ...

Serie B - rinviata per il maltempo Padova-Pescara : PADOVA - Non è nemmeno iniziata la gara, prevista per stasera, tra Padova e Pescara. Le abbondanti precipitazioni che hanno caratterizzato la serata ha infatti reso impossibile la disputa dell'...

Padova-Pescara - campo impraticabile : la gara di Serie B è stata rinviata : L’incontro di Serie B tra Pescara e Padova è stato rinviato, troppa pioggia allo stadio Euganeo Il terreno di gioco dello Stadio Euganeo di Padova è stato dichiarato impraticabile dall’arbitro Volpi e per questo la partita di Serie B tra la squadra di Bisoli ed il Pescara è stata rinviata. Il maltempo che si è abbattuto sul campo padovano ha portato l’arbitro prima a rinviare la gara di 45 minuti e poi a rimandarla a data ...

Serie B Padova-Pescara - probabili formazioni e diretta dalle 21. Dove vederla in tv : PADOVA - Il Pescara di Bepi Pillon ha la possibilità di sorpassare il Verona in vetta alla classifica, vincendo sul campo del Padova stasera. Contro una squadra che conosce bene, avendoci giocato e ...