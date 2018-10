Serie A Il Torino batte 3-2 il Frosinone

Calcio - Serie A 2018-2019 : Torino-Frosinone 3-2. Berenguer salva i granata dalla rimonta ciociara : Il Torino vince una pazza partita contro il Frosinone per 3-2 nel match valido per l’ottava giornata di Serie A: i granata , avanti con Rincon e Baselli, si fanno raggiungere da Goldaniga e Ciano prima del gol partita di Berenguer , che regala i tre punti ai piemontesi e lascia a secco i ciociari. Il primo tempo è di marca granata ed i padroni di casa passano in vantaggio al 20′ grazie a Rincon, che sfruttando una bella azione corale, ...

Serie A Frosinone - anche a Torino con il 3-4-1-2? : Il 3-4-1-2 proposto domenica pomeriggio contro il Genoa ha lasciato qualche certezza in più all'interno del complesso mondo Frosinone . La squadra ha occupato meglio lo spazio in campo, e al contempo ...

Serie A Frosinone - squadra in ritiro in vista del Torino : Frosinone - Ripresa degli allenamenti per il Frosinone , in vista della sfida di venerdì prossimo sul campo del Torino . Chi è sceso in campo ieri contro il Genoa ha svolto una seduta di scarico, ...