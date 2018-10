Serie A Basket – Cremona trionfa all’overtime | Trento ko all’esordio

sportfair

: Sulla #Gazzetta in edicola oggi ? Juve tripla Joya, Dzeko salto triplo ? Oggi Inter e Napoli... che vede rosso ? Mi… - Gazzetta_it : Sulla #Gazzetta in edicola oggi ? Juve tripla Joya, Dzeko salto triplo ? Oggi Inter e Napoli... che vede rosso ? Mi… - quotidianopiem : Domani parte il campionato di basket di serie A: in bocca al lupo alla Fiat Torino - Teresa_1926_ : RT @napolista: Il Napoli Basket comincia la Serie B con una sconfitta a Roma. Di Armando De Martino -

(Di sabato 6 ottobre 2018)cede all’overtime controdavanti al pubblico di casa alla prima in campionato E’ finalmente iniziato l’appuntamento con laA italiana di pallacanestro. La palla a spicchi torna protagonista in tutti i palazzetti d’Italia. Ad aprire le danze è stata la sfida tra Avellino e Cantù, vinta dai padroni di casa, mentre questa sera, sul parquet del Pala, sono state. Un grande spettacolo, sin dai primi minuti di gioco, con una partita sempre punto a punto, con i padroni di casa, che lo scorso anno hanno ceduto in finale playoff contro i campioni di Milano, che hanno faticato contro una tostissima. Gli ospiti hanno chiuso in vantaggio di 6 punti i primi due quarti di gioco, ma al rientro in campo dalla pausa lungaha reagito, mettendo in difficoltà, tanto da chiudere il tempo regolamentare in parità, ...