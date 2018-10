ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: Serafini (Linkiesta) vs Telese: “Governo si ispira a dittature e fascismo”. “Dovevate protestare per gli 80 euro di Re… - rigasuriga : RT @fattoquotidiano: Serafini (Linkiesta) vs Telese: “Governo si ispira a dittature e fascismo”. “Dovevate protestare per gli 80 euro di Re… - Noovyis : Un nuovo post (Serafini (Linkiesta) vs Telese: “Governo si ispira a dittature e fascismo”. “Dovevate protestare per… -

(Di sabato 6 ottobre 2018) “Il governo M5s-Lega sia politiche messe a punto da Paesi come Cuba o il Venezuela o a quelle tipiche del fascismo”. “Perché non avete protestato contro gli 80 euro di Renzi, allora?”. A Otto e mezzo, su La7, scambio di battute, con opinioni diverse soprattutto sul reddito di cittadinanza, tra la giornalista Elisa, de, e Luca. Video La7 L'articolo) vs: “Governo sie fascismo”. “Dovevate protestare per gli 80 euro di Renzi” proviene da Il Fatto Quotidiano.