' Sei troppo scollata' | 22enne picchiata dal fidanzato posta su Instagram la foto con i

X Factor 12 - Manuel Agnelli crudele con una concorrente : 'Sei troppo vecchia' : Simona De Bartoli, 37 anni, porta il suo inedito trap sul palco delle audizioni di X Factor e rimedia non solo 4 no, ma anche le critiche dei giudici ed in particolare di Manuel Agnelli. Per...

Cosa accade quando si dorme troppo? Sei possibili conseguenze : Sappiamo tutti quanto sia importante il sonno, quindi sembrerebbe giusto presumere che più si riesce a dormire meglio sarà per la nostra salute. In realtà non è così, infatti anche in questo caso vale la regola popolare che il “troppo stroppia” perché possono accadere cose improbabili. È importante da tenere presente se sei una persona a cui piace addormentarsi nel corso della giornata, anche se questo non dà una scusa per stare ...

Presentatrice del meteo insultata : "Sei troppo nera". Lei non ci sta : "Questo è il mio Paese" : La Presentatrice belga e volto tv Cécile Djunga: "Faccio questo lavoro da un anno e non ne posso più di ricevere tonnellate...

Belgio - presentatrice di colore sommersa di insulti : "Sei troppo nera" : Il momento più amaro è quello in cui riceve i messaggi che le intimano di "tornare al suo Paese". Perché Cécile Djunga è un'annunciatrice televisiva non ha altra patria che il Belgio. Eppure, a causa del colore della sua pelle, da mesi viene sommersa di insulti a sfondo razzista.Dopo settimane e settimane di calvario, ha deciso di non tacere e denunciare tutto. Lo ha fatto con un video-appello di cinque minuti pubblicato su Facebook, dove sapeva ...

Chiara Ferragni troppo sexy per la serata con Fedez - su Instagram piovono critiche : «Sei mamma - come ti conci?» : Chiara Ferragni sempre più hot: la futura sposa (il royal wedding all'italiana è previsto per il 1 settembre) ha sfoggiato una gonna più "vedo" che "non...