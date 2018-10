Scuola | formazione docenti | Pittoni ‘Insegnare ad imparare | si studia tutta la vita’

Riforma pensioni : con Quota 100 rischio esodo Scuola e sanità - Informazione Fiscale : Ecco il comunicato pubblicato sul sito istituzionale della Cisl: " Anticipare i tempi di accesso alla pensione è sicuramente una delle aspettative più diffuse nel mondo del lavoro scolastico. Le ...

Il protocollo Veneto ha validità triennale e coinvolge, oltre all'Ufficio scolastico regionale al quale compete la programmazione territoriale dei percorsi, Unioncamere, i sindacati, Confindustria, Confapi, le associazioni datoriale dell'agricoltura, dell'artigianato e del commercio

Scuola : Donazzan - in Veneto anche i docenti in formazione in azienda : Venezia, 2 ott. (AdnKronos) - Si rafforza in Veneto l’esperienza dell’alternanza Scuola-lavoro. A quindici anni dal primo avvio sperimentale su scala regionale dell’alternanza tra Scuola e aziende e a tre dall’entrata in vigore dell’obbligatorietà estesa a tutte le scuole superiori di ogni ordine e

Scuola - formazione docenti neoassunti 2018/9 e anno di prova : indicazioni : Il Miur, attraverso la nota N. 35085 del 2 agosto scorso, ha fornito le indicazioni riguardanti la formazione dei docenti neoassunti 2018/2019. Nella nota ministeriale è contenuto il programma relativo alle tempistiche e ai modi di svolgimento dell’anno di prova. Percorso formativo dei docenti neoassunti in ruolo anno scolastico 2018/2019 Il percorso formativo previsto per i docenti neoassunti in ruolo e con passaggio di ruolo è ...

Scuola - formazione docenti : ‘Sapete chi alza la mano? Il Ministro Bussetti’ : Un articolo firmato dall’insegnante e pedagogista pieddina, Mila Spicola, pone l’accento sulle ultime dichiarazioni rilasciate dal Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, in merito alla formazione dei docenti. L’articolo, intitolato ‘Non basta la laurea, i docenti vanno formati’, mette in evidenza il fatto che la qualità della formazione e della selezione dei docenti rappresenti la chiave per una Scuola ...

Scuola/ Stop a formazione iniziale e tirocinio : cosa nasconde il colpo basso di Bussetti : Bussetti nell'ultima intervista a Repubblica ha detto che i percorsi di formazione iniziale e abilitazione saranno aboliti. Una proposta che fa male alla SCUOLA. MARCO CAMPIONE (Pd)(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Bonus merito, la brutta fine di una buona idea, di R. ViciniSCUOLA/ Autonomia, concessione, buoni per tutti: l'unica via per salvare il sistema, di M. Lepore

Ricerca : bellezza e fede - 12 posti per Scuola formazione Sefir : Direttori della scuola sono Giandomenico Boffi , Università degli Studi Internazionali di Roma, , direttore di Sefir , "Scienza e fede sull'Interpretazione del Reale", Area di Ricerca ...

Scuola - ministro Bussetti : ‘Pon Istruzione per formazione ad hoc dei docenti di lingue’ : Il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, in una delle tante interviste concesse in occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico, ha espresso l’idea di poter utilizzare il Pon Istruzione (Programma Operativo Nazionale) per una formazione ad hoc dei docenti di lingue. Pon Istruzione per formazione specifica dei docenti di lingue Lo ha ribadito il quotidiano economico ‘Il Sole 24 Ore‘ in […] L'articolo Scuola, ministro ...

Formazione e alternanza Scuola-lavoro per l'occupazione dei giovani : Il rapporto con il mondo produttivo nelle sue specificità territoriali è la matrice sui cui costruire la Formazione professionale. In realtà tutti sembrano d'accordo a parole, ma si contraddicono nei ...