Scoperto meccanismo chiave per sviluppo del cervelletto

Tumori : Scoperto meccanismo che blocca le metastasi : Nuovi passi in avanti per quanto riguarda la lotta ai Tumori. I ricercatori australiani del Garvan Institute of Medical Research hanno scoperto che i Tumori possiedono una sorta di "freno" naturale in grado di bloccare la crescita delle metastasi. Questo meccanismo di autoregolazione è stato osservato sia nei topi con tumore della mammella ed anche nelle cellule prelevate dai pazienti colpiti da questa forma tumorale. In particolare nel corso di ...