Schianto fra tre auto a Levego | due feriti

Schianto in moto in Francia : muore Sonia Dogliotti - erede della nota famiglia di viticoltori : Sonia Dogliotti, trentanovenne di Castiglione Tinella (Cuneo), ha perso la vita in un incidente in moto in Francia. È la nipote di Romano Dogliotti, il presidente del Consorzio dell’Asti docg. Per la famiglia di viticoltori si tratta del secondo grave lutto: il fratello della motociclista è morto anni fa in un incidente in vigna.Continua a leggere

Tragico Schianto in A21 : morti nonno e nipotina di 8 anni - grave fratellino - madre e nonna : Lo schianto all'altezza di Piacenza ha coinvolto una intera famiglia del Torinese. Il nonno 76enne che guidava è morto sul colpo, il cuoricino della piccola Sofia invece ha smesso di battere dopo aver lottato con tutte le forze in ospedale. Gravi anche il fratellino e la nonna. Ricoverata ma fuori pericolo la madre.Continua a leggere

La lunga frenata - poi lo Schianto : così è morto Francesco : Il 36enne è andato a sbattere con la sua Kawasaki contro una Mini Cooper per le vie di Palermo. Lo strazio della famiglia...

Olbia - Schianto frontale fra due auto : Antonino muore sul colpo - lascia moglie e figlie : L'incidente stradale sulla statale 127 Sarda, a pochi chilometri da Olbia. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, alla base dello schianto ci potrebbe essere un malore della vittima, Antonino Schifaudo, che ha improvvisamente sbandato finendo nella corsia opposta.Continua a leggere

INCIDENTE IN MINIMOTO - BIMBO MUORE A 9 ANNI/ Martina Franca - ultime notizie : lo Schianto contro un muretto : Martina Franca, tragico INCIDENTE con la MINIMOTO: MUORE BIMBO di 9 ANNI. ultime notizie, ferito anche il fratellino dopo lo schianto contro un muretto, scattano le indagini(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 13:30:00 GMT)

Martina Franca - Schianto con la minimoto : muore bimbo di 8 anni - ferito il cuginetto : La tragedia è avvenuta a Martina Franca, nel Tarantino, dove la famiglia aveva deciso di trascorrere la domenica insieme ai parenti. Il piccolo Giuseppe è morto in ospedale a Francavilla Fontana, dove era stato ricoverato in gravissime condizioni. L’altro bambino che era con lui sulla minimoto è stato trasportato al Perrino.Continua a leggere

Sorrento piange Francesco - promessa del jazz morto nello Schianto in autostrada : Il suo sogno era quello di diventare un grande musicista. Un jazzista, per la precisione, visto che gli bastava imbracciare il sassofono per incantare maestri, pubblico e amici con le sue performance. ...