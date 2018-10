Scherma | Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 | Martina Favaretto a caccia di una

oasport

(Di sabato 6 ottobre 2018) Cominciano domani leed inizia anche il programma dellacon le prove individuali di sciabola maschile e fioretto femminile. In gara ci sarà anche l’azzurra, che punta subito a conquistare la prima medaglia per l’Italia dalle pedane argentine. Una stagione importante quella di, che vuole salire anche sul podio olimpico giovanile per completare il suo ottimo. L’azzurra ha conquistato la medaglia d’oro agli Europei Giovani e Cadetti, argento (under 20) e bronzo (under 17) ai Mondiali Giovani e Cadetti ed inoltre c’è anche un ottavo posto nel Grand Prix di Torino. A soli 16 anni è già numero 73 della classifica mondiale. Ci sarà anche una rivincita percon la giapponese Yuka Ueno e l’americana May Tieu, rispettivamente oro e argento nella rassegna iridata di Verona. Sono ...