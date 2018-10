Scelta a sorpresa | Antonio Cassano ' torna' in campo | ecco con quale squadra giocherà

Scelta a sorpresa - Antonio Cassano ‘torna’ in campo : da lunedì si allenerà con l’Entella : Il giocatore barese da lunedì comincerà ad allenarsi con l’Entella, senza però alcun vincolo contrattuale Antonio Cassano torna in campo, il giocatore barese non ha resistito al richiamo del terreno di gioco e da lunedì comincerà ad allenarsi con la Virtus Entella. Nessun vincolo contrattuale, ma solo la voglia di respirare lo spogliatoio e allenarsi insieme ad un gruppo di compagni, per riassaporare sensazioni svanite da tempo. A ...