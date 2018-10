Scelta a sorpresa | Antonio Cassano ‘torna’ in campo | da lunedì si allenerà con l’Entella

sportfair

: Ciao ragazze , sono stata scelta come vi dicevo da farmacialoretogallo_official per #testare un prodotto a sorpres… - testerangi : Ciao ragazze , sono stata scelta come vi dicevo da farmacialoretogallo_official per #testare un prodotto a sorpres… - andbel66 : @VNera_it Un pò a sorpresa. Non conoscendo le motivazioni societarie, posso solo dire che avrei fatto una scelta di… - SiamoPartenopei : Ugolini: 'Ci arrivano più conferme del solito, scelta a sorpresa di Ancelotti contro i reds' -

(Di sabato 6 ottobre 2018) Il giocatore barese dacomincerà ad allenarsi con l’Entella, senza però alcun vincolo contrattualetorna in, il giocatore barese non ha resistito al richiamo del terreno di gioco e dacomincerà ad allenarsi con la Virtus Entella. Nessun vincolo contrattuale, ma solo la voglia di respirare lo spogliatoio e allenarsi insieme ad un gruppo di compagni, per riassaporare sensazioni svanite da tempo. A renderlo noto è lo stesso club con una nota apparsa sul proprio sito: ‘La Virtus Entella comunica di aver accolto la richiesta diche daprossimo sicon la prima squadra agli ordini del tecnico Roberto Boscaglia, senza alcun vincolo contrattuale’. Archiviata dunque da più di un anno la breve parentesi con l’Hellas Verona,torna inper allenarsi con l’Entella senza vincoli ...