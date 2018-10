Saviano da Macron | Salvini | ' Se lo tenga' E lo scrittore gli dà del cialtrone

lapresse

: Saviano promuove il suo libro andando a Parigi ad abbracciare Macron. Chi si somiglia si piglia. Speriamo solo che… - matteosalvinimi : Saviano promuove il suo libro andando a Parigi ad abbracciare Macron. Chi si somiglia si piglia. Speriamo solo che… - LegaSalvini : #Salvini: 'Saviano promuove il suo libro andando a Parigi ad abbracciare Macron. Chi si somiglia si piglia. Speriam… - LegaSalvini : Matteo #Salvini: 'Saviano da Macron? Chi si somiglia si piglia, speriamo Parigi se lo tenga' -

(Di sabato 6 ottobre 2018) ... autore del best sellers Gomorra , diventato anche una fiction venduta e apprezzata in mezzo mondo, ma anche di La paranza dei bambini e Zero zero zero , in cui ha descritto i meccanismi della ...