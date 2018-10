Saudi Aramco | la quotazione? Al più tardi nel 2021

Saudi Aramco - rinviato ancora lo sbarco in Borsa : rinviato a data da destinarsi il mega sbarco in Borsa della compagnia petrolifera Saudi Aramco . Mentre sono ormai due anni che si attende che il debutto in Borsa del colosso Saudita , l'...

Bombe assassine sullo Yemen e quotazione in Borsa della Saudi Aramco : i protagonisti sono gli stessi : Questi i fatti: La Gran Bretagna è il secondo fornitore al mondo, dopo gli USA, di sistemi di armamento all'Arabia Saudita. Tra il 2013 e il 2017 ha esportato per 3.390 milioni di dollari, mentre ...

Arabia Saudita : Fmi - Riad prosegue programma di riforme nonostante ritardo quotazione Aramco : Riad, 25 ago 16:51 - , Agenzia Nova, - L'Arabia Saudita sta proseguendo con il programma di riforme e la crescita dell'economia non petrolifera nonostante il ritardo della pianificata... , Res,

Arabia Saudita - slitta vendita di Aramco. Riyad : "Lo stop sarà breve" : Stiamo ridefinendo il valore che sarà attribuito a ogni singola azione al momento della quotazione dell'Aramco nei più importanti listini al mondo. La sospensione dell'iter per la cessione avrà ...

Saudi Aramco - sospesa maxi-ipo ma Riad : resta impegno a farla : Roma, 23 ago., askanews, - Acque agitate in Arabia Saudita per la sospensione del collocamento iniziale in Borsa di Aramco, la compagnia petrolifera pubblica con un'operazione che si preannunciava ...

Saudi Aramco - sospesa maxi-ipo ma Riad : resta impegno a farla : ... la quarta società petrolchimica al mondo per il 70 percento detenuta dal fondo di investimento pubblico gestito dal governo, PIF, .SABIC, la più grande società quotata in borsa dell'Arabia Saudita, ...

Saudi Aramco - l'IPO si farà. Ma quando? : Teleborsa, - L 'Arabia Saudita non ha alcuna intenzione di rinunciare alla quotazione di Saudi Aramco , anche se non è stata ancora presa decisione alcune su modalità e tempistiche. Il Ministro ...