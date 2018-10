San Bruno | il professore che trovò Dio nella solitudine

famigliacristiana

: Preghiera a San Bruno di Colonia: - SoloPreghiere : Preghiera a San Bruno di Colonia: - bassairpinia : SANT’Oggi. Sabato 6 ottobre la chiesa celebra san Bruno di Colonia e : santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe -… - RositaePino : RT @SantoDiOggi: Oggi si celebra: San Bruno di Colonia -

(Di sabato 6 ottobre 2018) A volte, agli occhi del mondo, sembra impossibile rimanere per tutta la vita in un monastero, ma in realtà tutta una vita è appena sufficiente per entrare in questa unione con Dio, in quella Realtà ...