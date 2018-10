Samsung Galaxy A7 2018 disponibile in Italia | il prezzo di listino

Samsung presenta Galaxy Home - lo speaker con Bixby : Samsung ha annunciato il suo primo speaker smart con a bordo l’assistente vocale della casa coreana Bixby, il Samsung Galaxy Home. Lo speaker andrà a competere direttamente con dispositivi come HomePod di Apple e i leggi di più...

Annunciati due nuovi colori per Samsung Galaxy S9 Plus e Note 9 - mentre spuntano indizi sull’architettura NPU : Samsung ha annunciato due nuovi colori per il Samsung Galaxy S9 Plus e per il Samsung Galaxy Note 9. Intanto arrivano nuovi indizi sull'architettura NPU. L'articolo Annunciati due nuovi colori per Samsung Galaxy S9 Plus e Note 9, mentre spuntano indizi sull’architettura NPU proviene da TuttoAndroid.

Giornata di regali per chi acquista un Samsung Galaxy S9 : panoramica prezzo di inizio ottobre : Ci sono alcune novità estremamente interessanti in Italia per tutti coloro che intendo acquistare un Samsung Galaxy S9, alcune delle quali investono anche i potenziali acquirenti del Samsung Galaxy Note 9. Dopo la campagna presa in esame questa mattina in merito all'ultimo esponente della serie S (qui trovate maggiori informazioni in merito), è interessante concentrarsi sia su una nuova promozione ufficiale da parte della divisione italiana, sia ...

Grande Fratello Vip regala Samsung Galaxy S9 e altri gadget tecnologici : RTI lancia un concorso legato alla nuova edizione del Grande Fratello Vip, che mette in palio numerosi premi per chi vota i concorrenti da eliminare. L'articolo Grande Fratello Vip regala Samsung Galaxy S9 e altri gadget tecnologici proviene da TuttoAndroid.

Migliori giocatori Fortnite con Samsung Galaxy Note 9 in regalo - iniziativa da urlo : I più accaniti fan di Fornite sono avvisati: più di qualche bravo collega è stato omaggiato di un Samsung Galaxy Note 9 come regalo in questi giorni. Solo per aver giocato il proprio titolo preferito, naturalmente mostrandosi ben capace di affrontare gli obiettivi del game, l’attuale ammiraglia phablet e anche qualcos’altro è stato direttamente recapitato a casa, con somma sorpresa dei fortunati clienti. Non è un mistero che il ...

In palio Samsung Galaxy S9 con il concorso Grande Fratello VIP - come accaparrarselo : Davvero un'interessante occasione quella che permette di vincere un Samsung Galaxy S9 con il concorso Grande Fratello VIP. Magari non siete degli appassionati del reality show o al contrario non ne perdete una puntata: in ogni modo è giusto che i nostri lettori sappiano che votando i concorrenti di questa edizione pensata per i voltio già noti della televisione e non solo, sarà possibile (tra gli altri premi), anche accaparrarsi proprio questo ...

Un Samsung Galaxy Note 9 in regalo ad alcuni giocatori di Fortnite : Samsung ha deciso di premiare i migliori giocatori di Fortnite inviando loro un pacco con una grande sorpresa con un Samsung Galaxy Note 9 L'articolo Un Samsung Galaxy Note 9 in regalo ad alcuni giocatori di Fortnite proviene da TuttoAndroid.

Sorpresona con il Samsung Galaxy S7 e i problemi Instagram : fine del calvario oggi 5 ottobre : Da poco meno di un mese non vi parlo dei grossi problemi relativi al Samsung Galaxy S7 e al Galaxy S7 Edge per quanto riguarda i problemi riscontrati con il caricamento delle storie Instagram. Fondamentalmente perché in questo periodo la versione del produttore non è mai cambiata, scaricando le colpe allo sviluppo dell'app piuttosto che ad anomalie dovute ai due smartphone che in estate hanno ricevuto l'aggiornamento ad Android Oreo. Da quel ...

Samsung Galaxy S10 : ecco la presunta configurazione della tripla fotocamera : Il Samsung Galaxy S10 dovrebbe vantare sul retro ben tre sensori e nelle scorse ore Slashleaks ha svelato quella che dovrebbe la configurazione adottata dal produttore L'articolo Samsung Galaxy S10: ecco la presunta configurazione della tripla fotocamera proviene da TuttoAndroid.

Primi scatti di prova della fotocamera panoramica del Samsung Galaxy A7 (2018) : Lo Staff della Webzine SamMobile ha pubblicato alcuni scatti del Samsung Galaxy A7 (2018) con il sensore principale e con quello ultra wide L'articolo Primi scatti di prova della fotocamera panoramica del Samsung Galaxy A7 (2018) proviene da TuttoAndroid.

AR Emoji e Super SlowMotion anche per Samsung Galaxy Note 8 in Italia : prime news : Ci sono buone notizie oggi 4 ottobre per gli utenti che hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy Note 8 qui in Italia, considerando il fatto che è stata avviata la distribuzione di un aggiornamento estremamente importante per il pubblico secondo le informazioni che abbiamo raccolto per voi poco fa. Premesso che si tratta stranamente del modello brandizzato TIM, che per una volta ha avuto la possibilità di godere di una corsia preferenziale ...

Samsung Galaxy J6+ e Galaxy J4+ ufficiali in Italia : prezzo e caratteristiche : ufficializzati in Italia i nuovi Samsung Galaxy J6+ e Galaxy J4+ che sono acquistabili da oggi nel nostro paese anche nella GDO: ecco prezzo di listino e caratteristiche principali.Nel mercato Italiano sono arrivati due nuovi smartphone android di fascia medio-bassa con display in formato allungato come vuole il trend del momento.Stiamo parlando del Samsung Galaxy J6+ e del Galaxy J4+: andiamo a scoprire le loro caratteristiche ...

Samsung Galaxy A9 Star Pro : caratteristiche uscita e prezzo : Il Samsung Galaxy A9 Star Pro rappresenta un cambiamento radicale per l’azienda nord coreana, si tratta del primo dispositivo dotato di quattro fotocamere principale.Il 2018 è l’anno in cui le case produttrici di smartphone si confrontano a suon di fotocamera, per il momento il maggior successo è riscontrato da Huawei, con il suo P20 Pro dotato di tre fotocamere posteriori, e Samsung è determinata a spodeStare la concorrenza dalla ...

Bel sottocosto volantino Mediaworld : offertissime Samsung Galaxy S9 Plus - Huawei P20 Lite e iPhone 8 per pezzi limitati : C'è da fidarsi del sottocosto del volantino Mediaworld valido da domani 5 ottobre e fino al giorno 14 di questo mese? La catena di elettronica nei suoi negozi fisici e online svende letteralmente alcuni smartphone: il prezzo del Samsung Galaxy S9 Plus ma pure quello del Huawei P20 Lite e iPhone 8 è davvero da cogliere al volo, non solo perché più basso di quello di listino ma pure perché limitato ad un numero di pezzi abbastanza ...